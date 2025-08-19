　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

▲▼跑步機,跑步,運動,室內運動,快走,心肺耐力。（圖／Pakutaso）

▲想減重的話，要選擇跑步機還是到戶外跑？（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果想瘦身，會選擇跑跑步機，還是到公園慢跑？一名網友發文表示，他下個月即將前往海島國家，所以打算跑步瘦身。不過，他並沒有搭配重訓的打算，因此就想知道，單純跑步的話，是該選擇跑跑步機，還是到公園慢跑。貼文曝光後，引發討論。

該名網友在PTT上，以「跑跑步機vs公園慢跑」為標題發文，提到因為他準備出國，所以想透過跑步減重。他認為，跑步機的好處是環境舒適，還能放東西、隨時休息；至於公園慢跑則相對方便，如果他只是要單純跑步，而不打算重訓，這兩種方式有什麼差別嗎？

貼文曝光後，不少網友都選擇跑步機，原因在於擔心外面空氣髒、不受天氣影響、可以邊做其他事情，「跑步機，別去外面吸廢氣」、「絕對是跑步機，跑步機可以比較好控制心律，而且外面空氣很髒」、「我都跑跑步機，搭配電扇之外邊跑邊追劇」、「如果家裡有空間可以邊追劇邊跑跑步機，這真的很爽」、「跑跑步機的話可以吹冷氣也不怕下雨」。

運動,跑步（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

也有網友回應，「重點是持之以恆」、「容易暈眩的體質，跑跑步機超暈」、「時間這麼短，重訓比較有用，跑步很沒效率」、「跑步機跟實地跑，腿用力的地方不太一樣，我自己是比較喜歡跑外面，下雨才跑室內」、「外面跑可以順便曬太陽」、「純粹的降低體重靠吃比較好，但目的是健康就不能這樣說」。

本站曾報導「『用跑步機vs戶外跑』效果差很大？常見3迷思　專家一次解答」，其實在戶外跑步，和在跑步機上跑步，對鍛鍊肌群和心肺能力還是有所不同。另篇報導「跑步機和戶外練跑有什麼不同？專家解析5大重點」則指出，跑步機雖然跑起來比戶外輕鬆，但如果時間不超過30分鐘、用中等跑速，兩者消耗的熱量是差不多的，並不會因為在戶外比較累、流更多汗，而影響消耗熱量多寡。

08/18 全台詐欺最新數據

全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

減重戶外跑步機跑步慢跑PTT

