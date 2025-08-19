　
生活 生活焦點

拿藍營「不同意罷免扇搧風」24萬YTR被出征！他退訂：當我玻璃心吧

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／好口貝 HardCoreBae）

▲唄姬解釋，只是拿來搧風，沒有任何立場。（圖，下同／翻攝自YT／好口貝 HardCoreBae）

記者施怡妏／綜合報導

擁有24萬人訂閱的台德混血YouTuber「唄姬」，日前上傳影片，到花蓮水璉部落「完成豐年祭約定」，影片中她拿著不同意罷免傅崐萁的藍營宣傳扇，並強調「沒有立場，不要敏感」，只是拿來搧風，仍慘遭青鳥PO文公審。網友失望表示「退訂了，當我玻璃心吧，把大罷免拿來開玩笑的人，我真的支持不下去。」

唄姬於8月16日上傳新片，重返花蓮水璉部落，參與原住民豐年祭盛會，兌現之前參加雪瑞表妹世紀婚禮後的承諾。影片約12至13分鐘處，她拿著「反罷免」傅崐萁的扇子搧風，打趣喊「我們拿這個會不會被罵？」並表示自己沒有立場，只是拿來搧風而已，請大家不要太敏感。

怎料，這舉動引來青鳥支持者不滿，在Threads發文，追蹤唄姬一陣子了，但看到對方拿著不同意罷免的扇子搧阿搧，「後來影片繼續播我也看不下去了，想了兩分鐘取消按讚取消訂閱。當我玻璃心吧，但都什麼時候了，還在政治冷漠，還在不要敏感，還把大罷免拿來開玩笑的人，我真的支持不下去。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／好口貝 HardCoreBae）

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／好口貝 HardCoreBae）

貼文曝光，網友認為指責過頭，「她還刻意解釋怕被誤會，影片也是在726後才上架，已經很小心了」、「人家就只是隨手拿把扇子搧涼，也能搧出妳的玻璃心」、「她單純的搧扇子，是妳自己想太多，沒必要什麼事都無限上綱」。也釣出藍委徐巧芯留言「有東西碎掉的聲音」。

事件延燒後，唄姬未正面回應，不過大批粉絲湧入YouTube頻道留言力挺，「補血補血，影片就輕鬆看就好」、「聽說有啥鳥崩潰，特地進來按讚留言」、「來幫忙回血，這世界需要更多的愛」、「保護好口貝，先來按讚」、「聽說被出征，花蓮本地觀眾補血」。

▲▼ 。（圖／翻攝自唄姬IG）

08/18 全台詐欺最新數據

韓國知名Youtuber金針菇近日在影片中分享，韓國的電費太貴，在韓國都不太敢開冷氣，但在台灣想開就開。對此，作家謝知橋19日半嘲諷擁核派表示，韓國不是有便宜的核電嗎？還佔32％怎麼會這樣。他說，要挺核、反核都可以，但那些說有核電就可以降低電價的人，不是想騙你，就自己被騙。

