墾丁「陽傘陣」又現？抓包好幾把空傘　他怒：國有地變私人財

近年國旅屢遭詬病，去年墾丁遭踢爆，有業者霸佔國有地海灘做無本生意，事後墾管處承諾會重視管理，還規定有客人租用才插傘。沒想到一年過去，情況再度上演，大片白色陽傘佔據最佳景觀，讓網友超傻眼，「國有土地什麼時候變成私人財產了？」

有網友在PTT的Gossiping板爆卦「墾丁 陽傘陣重出江湖！！」貼出昨日（18）中午時分，「船帆石沙灘即時影像」的截圖，「現在又洋傘陣了，最好的景觀都給業者做無本生意喔？墾管處你他X還在睡？」

今日原PO則回文，再度貼出下午時的景象，質疑有佔位現象，「3把陽傘下面沒人，業者陽傘佔位」、「左邊2個也沒人，業者陽傘佔位」、「同樣3個傘下沒人，1把開傘、2把插著佔位」，讓他超傻眼，「國有土地什麼時候變成私人財產了？墾丁國家公園管理處是不是要來說明一下？還在睡。」

貼文立刻引爆網友議論，「每次都這樣啊」、「之前去水上運動設備都擺在最邊邊，現在光明正大放在沙灘正中央」、「就跟路邊我自己畫車格收費，然後跟別人說我在這座停車場10幾年了道理一樣」、「別去就好了，全部插滿滿就盡量插」、「都幾次了，早就知道最後會這樣哈哈！」

但也有人表示，「業者自費也不行？」「不一定沒人吧？有可能租了下海游泳或去廁所」、「可能是體貼遊客先開傘，不是插旗佔位」、「變比較好的是統一成白色陽傘，以前花花綠綠的更醜。」