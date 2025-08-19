　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁「陽傘陣」又現？抓包好幾把空傘　他怒：國有地變私人財

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲又見墾丁陽傘陣。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年國旅屢遭詬病，去年墾丁遭踢爆，有業者霸佔國有地海灘做無本生意，事後墾管處承諾會重視管理，還規定有客人租用才插傘。沒想到一年過去，情況再度上演，大片白色陽傘佔據最佳景觀，讓網友超傻眼，「國有土地什麼時候變成私人財產了？」

有網友在PTT的Gossiping板爆卦「墾丁 陽傘陣重出江湖！！」貼出昨日（18）中午時分，「船帆石沙灘即時影像」的截圖，「現在又洋傘陣了，最好的景觀都給業者做無本生意喔？墾管處你他X還在睡？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日原PO則回文，再度貼出下午時的景象，質疑有佔位現象，「3把陽傘下面沒人，業者陽傘佔位」、「左邊2個也沒人，業者陽傘佔位」、「同樣3個傘下沒人，1把開傘、2把插著佔位」，讓他超傻眼，「國有土地什麼時候變成私人財產了？墾丁國家公園管理處是不是要來說明一下？還在睡。」

貼文立刻引爆網友議論，「每次都這樣啊」、「之前去水上運動設備都擺在最邊邊，現在光明正大放在沙灘正中央」、「就跟路邊我自己畫車格收費，然後跟別人說我在這座停車場10幾年了道理一樣」、「別去就好了，全部插滿滿就盡量插」、「都幾次了，早就知道最後會這樣哈哈！」

但也有人表示，「業者自費也不行？」「不一定沒人吧？有可能租了下海游泳或去廁所」、「可能是體貼遊客先開傘，不是插旗佔位」、「變比較好的是統一成白色陽傘，以前花花綠綠的更醜。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司晚間急發重訊！
波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！
快訊／友達收購爆內線交易！　凌華董座等9人遭搜索約談
柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　咬牙切齒連續嗆檢
張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀
台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人
全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

首屆國際兒少書展在台中！9月中旬舉辦　五大族群免費入場　

明天午後全台水氣增　周末關島熱帶系統有機會發展

喝酒傷身傷心！花蓮7家戒治醫院協助走出酒癮　每年最高4萬補助

屏東客運路線大洗牌！國光退場　96班次改由其他業者接手

墾丁「陽傘陣」又現？抓包好幾把空傘　他怒：國有地變私人財

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

首屆國際兒少書展在台中！9月中旬舉辦　五大族群免費入場　

明天午後全台水氣增　周末關島熱帶系統有機會發展

喝酒傷身傷心！花蓮7家戒治醫院協助走出酒癮　每年最高4萬補助

屏東客運路線大洗牌！國光退場　96班次改由其他業者接手

墾丁「陽傘陣」又現？抓包好幾把空傘　他怒：國有地變私人財

教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

鈴木駿輔開箱未定　陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

新光三越中秋禮品預購開跑　獨家品項、IP聯名還有寵物月餅禮盒

Range Rover Sport SV大鵬灣賽道體驗　635匹全能身手令人驚艷！

【觀眾突然加入！】街頭藝人秒接招...現場變雙人秀XD

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

可能有雙颱！　模擬路徑曝

新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

更多熱門

相關新聞

六休一忙到爆炸！他動念「轉行保全」想躺平

六休一忙到爆炸！他動念「轉行保全」想躺平

有網友哀嘆自己現職「六休一」，每天不是被工作綁死，就是忙到完全停不下來，根本沒有自己的時間。他便查了一下保全的工時和薪水，發現收入雖然稍微少一點，但覺得生活品質應該能大幅提升，因此動念離職轉行，「想離職躺平當保全怎麼辦？」話題引來熱烈討論。

高雄鴨肉飯拒收「1元硬幣」！老闆無奈揭原因

高雄鴨肉飯拒收「1元硬幣」！老闆無奈揭原因

玩水上摩托車遊客要被罰3萬？墾管處澄清了

玩水上摩托車遊客要被罰3萬？墾管處澄清了

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

墾丁國家公園「曝違法1公告」　遊客罰3萬！

墾丁國家公園「曝違法1公告」　遊客罰3萬！

關鍵字：

墾丁國家公園陽傘遊客國旅PTT

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面