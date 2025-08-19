波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！載280人急轉降　驚魂畫面曝

▲ 客機因引擎故障起火轉降。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國廉航神鷹航空（Condor）一架波音客機16日從希臘科孚島起飛後不久，右側引擎突然起火，不少民眾在地面上目睹畫面，這起驚魂也迫使載有273名乘客和8名機組員的班機緊急轉降。

Yesterday, Condor flight #DE3665, a Boeing 757-300 (D-ABOK) from Corfu to Düsseldorf, suffered engine surges shortly after takeoff with flames and loud bangs reported from the right engine.

The crew shut it down, declared an emergency, and safely diverted to Brindisi, Italy,… pic.twitter.com/5spEYF8uKf — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 17, 2025

《每日郵報》報導，這架DE3665航班原定飛往德國杜塞道夫，但起飛後達到1500英尺高度時，右引擎開始不斷冒出橘色火光。目擊者拍攝的畫面顯示，引擎持續閃爍火花數秒鐘後才停止，地面民眾還稱聽見「震耳欲聾的爆炸聲響」從空中傳來。

機長最初準備返回科孚機場降落，機場也立即進入紅色警戒狀態，不過飛行員評估後認為可靠單引擎飛行，決定改降義大利布林迪西機場（BDS）。飛機隨後爬升至8000英尺高度飛行，並成功在布林迪西降落。

德國RTL電視網指出，引擎故障使這架客機無法繼續飛往杜塞道夫，因此轉降布林迪西。神鷹航空事後聲明表示，「我們為帶來的不便致歉，但乘客安全始終是我們的最高優先考量。」所有乘客及機組員當晚在飯店過夜，隔天繼續前往目的地。