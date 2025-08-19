波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！載280人急轉降　驚魂畫面曝

▲ 客機因引擎故障起火轉降。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
德國廉航神鷹航空（Condor）一架波音客機16日從希臘科孚島起飛後不久，右側引擎突然起火，不少民眾在地面上目睹畫面，這起驚魂也迫使載有273名乘客和8名機組員的班機緊急轉降。
Yesterday, Condor flight #DE3665, a Boeing 757-300 (D-ABOK) from Corfu to Düsseldorf, suffered engine surges shortly after takeoff with flames and loud bangs reported from the right engine.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 17, 2025
The crew shut it down, declared an emergency, and safely diverted to Brindisi, Italy,… pic.twitter.com/5spEYF8uKf
《每日郵報》報導，這架DE3665航班原定飛往德國杜塞道夫，但起飛後達到1500英尺高度時，右引擎開始不斷冒出橘色火光。目擊者拍攝的畫面顯示，引擎持續閃爍火花數秒鐘後才停止，地面民眾還稱聽見「震耳欲聾的爆炸聲響」從空中傳來。
機長最初準備返回科孚機場降落，機場也立即進入紅色警戒狀態，不過飛行員評估後認為可靠單引擎飛行，決定改降義大利布林迪西機場（BDS）。飛機隨後爬升至8000英尺高度飛行，並成功在布林迪西降落。
德國RTL電視網指出，引擎故障使這架客機無法繼續飛往杜塞道夫，因此轉降布林迪西。神鷹航空事後聲明表示，「我們為帶來的不便致歉，但乘客安全始終是我們的最高優先考量。」所有乘客及機組員當晚在飯店過夜，隔天繼續前往目的地。
