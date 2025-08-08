　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】德國廚具領導品牌noblessa新品登台　重新定義「進口廚具」價值新標準

▲▼ 廚具品牌,noblessa,德奧國際,廚具革命,德國,德奧國際。（圖／德奧國際提供）

▲由德奧國際獨家代理的德國頂級廚具品牌noblesaa，近日正式在台發表2025年全新系列產品。圖為noblessa亞太區負責人Erik Barkey(左)，與德奧國際總經理蘇柏嘉(右)。

圖、文／德奧國際提供

全球頂級廚具領導品牌noblessa，近日在台灣總代理德奧國際內湖旗艦總部盛大發表2025年全新系列產品，預計將掀起一場結合德國極致工藝與最新設計的廚房革命。德奧國際總經理蘇柏嘉表示：「我們希望藉由這次發表會，讓更多人深入了解noblessa 品牌的真正實力與產品價值，並期許未來也能在台灣進口廚具市場，取得與母集團nobilla相同的全球領先地位。」

noblessa隸屬於德國最大系統廚具製造集團nobilia，創立至今超過80年，不僅是全球最具規模的德國廚具品牌，近年更積極拓展全室整合設計領域，強調全產品皆在德國本土製造。nobilia每年銷售超過150萬套廚具系統，行銷遍布全球90餘國，年營業額高達20億歐元（約新台幣660億元），享有全球市占率第一的領導地位，在德國國內市占率更高達39%，是歐洲家喻戶曉的廚具品牌。

作為noblessa台灣唯一總代理，德奧國際深耕市場28年，從品牌引進到技術服務，皆由專業團隊親自把關。為積極服務客戶並擴大市佔，德奧國際目前在北、中、南各主要都會區均設有直營展示中心或經銷據點，由台北總部負責大型建案的洽談與客製化整合，中、南台灣則設有專責團隊就近提供服務。

蘇柏嘉表示，noblessa之所以能在業界長期保有競爭優勢，關鍵就在於集團擁有全球極高的市佔率，因此每年都能投入大量資源在研發與製程升級，並且創造出獨家的專利技術與完整工廠體系，而透過這次2025年全新產品的發表，noblessa不僅展示了系統廚具未來的方向，更要以其純正德系血統、完整產線優勢，以及深厚的技術實力，重新定義進口廚具的價值標準，以全球市場的領導品牌地位，進一步拓展台灣市場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄發錢了！資格符合「最高領3萬」
台中死亡車禍！二寶媽載6歲女兒搶救不治
快訊／臨時通知！統一獅突換先發投手
陳屍20層樓電塔！　死者背景曝光
台大醫挨揍！男衝診間揮拳打人
柯文哲出庭暴走！律師曝待遇「阿北拿一堆特權」：司法確實不公
捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高雄科技產業起飛！松益發力推2鉅作「微笑高鐵Ｘ微笑首馥」雙雙打造高質感便捷生活

【廣編】蘇記嘀兜雞「百倍奉還」　反擊熱傷害的夏日生存術

【廣編】德國廚具領導品牌noblessa新品登台　重新定義「進口廚具」價值新標準

【廣編】馬拉灣門票「買一送一」午後雙人只要899元　hahababy親子路跑在麗寶！玖壹壹、安心亞、七月半熱力開唱

年底最夯質感路跑登場！德國雙人路跑活動限時開放報名、限量收藏級物資包等你搶

7-11推出《鬼滅之刃》限量周邊！日輪刀傘、花紋編織包快閃購

九族「清涼嘉年華」玩瘋啦！油條兄弟濕身水槍大戰狂喊：相煎何太急！

超商周末優惠來了！哈根達斯買10送10　咖啡、麵包、涼麵都下殺

「蠟筆小新、超人力霸王」聯名零食組限量賣！中元量販優惠一次看

台中新光三越證實了　官方：預計9月底恢復營運

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

【廣編】蘇記嘀兜雞「百倍奉還」　反擊熱傷害的夏日生存術

【廣編】德國廚具領導品牌noblessa新品登台　重新定義「進口廚具」價值新標準

【廣編】馬拉灣門票「買一送一」午後雙人只要899元　hahababy親子路跑在麗寶！玖壹壹、安心亞、七月半熱力開唱

年底最夯質感路跑登場！德國雙人路跑活動限時開放報名、限量收藏級物資包等你搶

7-11推出《鬼滅之刃》限量周邊！日輪刀傘、花紋編織包快閃購

九族「清涼嘉年華」玩瘋啦！油條兄弟濕身水槍大戰狂喊：相煎何太急！

超商周末優惠來了！哈根達斯買10送10　咖啡、麵包、涼麵都下殺

「蠟筆小新、超人力霸王」聯名零食組限量賣！中元量販優惠一次看

台中新光三越證實了　官方：預計9月底恢復營運

好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳　網歪樓：以後更多人去

新青安房貸變雙面刃　估價師點出4政策漏洞

快訊／三重警圍捕車手！嫌犯逃逸開車衝撞　3警1民眾受傷

聯發科7月營收432.2億元　年月雙減

樂天球員餐爆爭議　領隊今向全隊致歉：從未為省預算犧牲營養

高雄發錢了！山區原住民受災嚴重　市府加發補助「最高3萬」

繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

快訊／大貨車北宜翻覆！駕駛「飛墜50米深谷」找到了　吊掛搶救中

COCODOR森林擴香瓶綠葉美翻　香草集「無限水氧機」攜帶好方便

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

消費熱門新聞

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

超商周末優惠來了！咖啡、麵包、涼麵都下殺

超商連續5天「買1送1」懶人包

速食店父親節優惠一次看

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節優惠懶人包

2025人氣IP吉伊卡哇

7-11推出《鬼滅之刃》周邊快閃購

LV回應「臭包包」事件

苗可麗大稻埕罵九遍動力火車！「Uber前後任代言人同台」八點檔式互槓觀眾笑瘋

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

更多熱門

相關新聞

八炯「想學納粹」再道歉：譴責藍白網軍攻擊

八炯「想學納粹」再道歉：譴責藍白網軍攻擊

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，並設計相關圖示於大罷免舞台上露出，引來德國在台協會譴責。對此，網紅溫子渝（八炯）在threads上再次道歉，同時譴責藍白網軍見獵心喜。

德議員訪台　盼借鏡供應鏈去風險化經驗

德議員訪台　盼借鏡供應鏈去風險化經驗

胡誠恩雙響砲炸裂！中華隊17：0大勝德國

胡誠恩雙響砲炸裂！中華隊17：0大勝德國

現場畫面曝　德火車出軌釀3死、多人重傷

現場畫面曝　德火車出軌釀3死、多人重傷

「間諜蟑螂」未來擬上戰場！　德國積極建軍國防預算上看5.6兆

「間諜蟑螂」未來擬上戰場！　德國積極建軍國防預算上看5.6兆

關鍵字：

廚具品牌noblessa德奧國際廚具革命德國德奧國際

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面