【廣編】德國廚具領導品牌noblessa新品登台　重新定義「進口廚具」價值新標準

▲由德奧國際獨家代理的德國頂級廚具品牌noblesaa，近日正式在台發表2025年全新系列產品。圖為noblessa亞太區負責人Erik Barkey(左)，與德奧國際總經理蘇柏嘉(右)。

圖、文／德奧國際提供

全球頂級廚具領導品牌noblessa，近日在台灣總代理德奧國際內湖旗艦總部盛大發表2025年全新系列產品，預計將掀起一場結合德國極致工藝與最新設計的廚房革命。德奧國際總經理蘇柏嘉表示：「我們希望藉由這次發表會，讓更多人深入了解noblessa 品牌的真正實力與產品價值，並期許未來也能在台灣進口廚具市場，取得與母集團nobilla相同的全球領先地位。」

noblessa隸屬於德國最大系統廚具製造集團nobilia，創立至今超過80年，不僅是全球最具規模的德國廚具品牌，近年更積極拓展全室整合設計領域，強調全產品皆在德國本土製造。nobilia每年銷售超過150萬套廚具系統，行銷遍布全球90餘國，年營業額高達20億歐元（約新台幣660億元），享有全球市占率第一的領導地位，在德國國內市占率更高達39%，是歐洲家喻戶曉的廚具品牌。

作為noblessa台灣唯一總代理，德奧國際深耕市場28年，從品牌引進到技術服務，皆由專業團隊親自把關。為積極服務客戶並擴大市佔，德奧國際目前在北、中、南各主要都會區均設有直營展示中心或經銷據點，由台北總部負責大型建案的洽談與客製化整合，中、南台灣則設有專責團隊就近提供服務。

蘇柏嘉表示，noblessa之所以能在業界長期保有競爭優勢，關鍵就在於集團擁有全球極高的市佔率，因此每年都能投入大量資源在研發與製程升級，並且創造出獨家的專利技術與完整工廠體系，而透過這次2025年全新產品的發表，noblessa不僅展示了系統廚具未來的方向，更要以其純正德系血統、完整產線優勢，以及深厚的技術實力，重新定義進口廚具的價值標準，以全球市場的領導品牌地位，進一步拓展台灣市場。