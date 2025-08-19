台電南區舉辦製造業座談會　推廣新時間電價助業者省電費

▲台電南區營業處舉辦製造業用電座談會，推廣新時間電價與需量反應措施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對美國關稅政策衝擊，製造業者首當其衝，節省營運成本成為關鍵，台電台南區營業處19日上午舉辦「製造業用電座談會」，推廣「新時間電價」與「需量反應負載管理措施」，協助企業透過移轉用電、降低尖峰負載，不僅能省下電費，也能提升電網穩定，實現雙贏。

台電指出，隨著再生能源發電比例提高，電力系統尖峰時段已從白天移至傍晚（16時至22時）。因此積極推廣新時間帶電價，引導企業將高耗能設備移至離峰時段，達到「消峰填谷」的效果，同時也能落實節能減碳，符合國家能源轉型目標。

座談會中，台電詳細說明「時間電價制度」、「夜尖峰用電移轉案例」及「需量反應措施」，並鼓勵業者善用台電高壓用戶服務入口網站，即時掌握用電狀況、與同業比較數據，並參考不同產業的節能案例，找到最佳解方。

此外，台電也安排專員現場提供一對一諮詢，協助業者量身規劃「用電移轉策略」與「節能撇步」，在降低營運成本的同時，也達成穩定供電的目標。

值得一提的是，本次活動全程使用環保循環杯供與會者使用，展現台電落實 ESG、減少廢棄物的決心。台電強調，透過產官合作，將能協助製造業面對國際貿易壓力，打造更具韌性的永續產業環境。