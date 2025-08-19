韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

▲韓國知名YTR金針菇談在韓國因電費太貴，不敢開冷氣，到了台灣則想開就開。（圖／金針菇YT頻道）



記者陶本和／台北報導

韓國知名Youtuber金針菇近日在影片中分享，韓國的電費太貴，在韓國都不太敢開冷氣，但在台灣想開就開。對此，作家謝知橋19日半嘲諷擁核派表示，韓國不是有便宜的核電嗎？還佔32％，怎麼會這樣？他說，要挺核、反核都可以，但那些說有核電就可以降低電價的人，不是想騙你，就自己被騙。

金針菇近日發布的影片，內容分享小時候在韓國時，因為電費太貴都不敢開冷氣，平時會跑去圖書館、補習班避暑，而她在台灣則是想開就開。謝知橋則說，「韓國不是有便宜的核電嗎？還佔了32%，怎麼會這樣」。

謝知橋表示，他這篇文章想表達的是，「用不用核電跟電價沒有關聯」。他說，決定一個國家電價的高低，有非常多不同的因素，是否使用核電，對電價沒有關鍵性的影響，有核電的國家依然可能有比較貴的電價。

謝知橋表示，覺得韓國一個案例不夠，可以再查查法國，那個核電佔比跟電價，「直接嚇到你大吃一斤核廢料」。他說，要挺核、反核都可以，這篇只是想說，那些說有核電就可降低電價的人，不是想騙人，就是他自己被騙。

謝知橋也補充說，韓國燃煤發電26%，比總統賴清德的能源政策目標，燃煤20%還高，「照某些人的邏輯，韓國人應該都肺癌了吧」。

▼韓國發電佔比，核電佔32.2％。（圖／低碳力網站）

