輝達正在為中國「研發新AI晶片」　路透：效能勝過H20

▲輝達據傳正在為中國打造新的AI晶片。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》19日獨家報導，輝達（Nvidia）正在為中國研發性能超越H20的人工智慧（AI）晶片。負責出口管制的美國商務部尚未回應置評要求。

2名消息人士透露，這款研發中的新晶片暫時被命名為「B30A」，以最新Blackwell架構為基礎，並將採用單晶片設計，因此原始運算能力，可能只有旗艦雙晶片加速卡B300的一半。

此外，新晶片將配備高頻寬記憶體（High-Bandwidth Memory）及輝達的NVLink 技術，用於處理器之間的高速資料傳輸，而這些功能在H20晶片上也有。

消息人士表示，新晶片的規格尚未完全敲定，但輝達希望最快下個月向中國客戶提供樣本進行測試。

美國總統川普先前證實，輝達將把對中銷售AI晶片的營收15％上繳美國政府，以換取H20晶片出口中國的限制豁免。但消息人士指出，美國監管機構的批准遠遠未獲保證，因為對於讓中國獲得太多美國AI技術，華府依然抱持根深蒂固的擔憂。

輝達發布聲明表示，該公司評估了各種產品，「以利在政府允許範圍內做好競爭準備。我們提供的一切都獲得當局全面批准，並且僅是為了有利的商業用途而設計。」