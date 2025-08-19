　
社會 社會焦點 保障人權

屋主1樓休息...鄰居急喊2樓失火！埔里民宅火警2小時撲滅

▲埔里鎮蜈蚣里光復巷住宅18日傳火警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲埔里鎮蜈蚣里光復巷住宅18日傳火警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮一戶鐵皮加蓋2層樓民宅，18日下午突然傳出火警、波及隔壁2戶，南投縣消防局獲報後出動2分隊人車前往灌救，花費2小時撲滅火勢，所幸屋主經鄰居提醒及時逃生，無人員傷亡。

南投縣消防局指出，昨天下午4時許接獲報案，得知埔里鎮光復巷發生住宅火警，中心碑分隊11、14、91車，警消5名、役男2名，埔里分隊12、14車，人員3名，以及埔里義消20名立刻趕往協助救災，途中即見現場有灰煙冒出，到達現場後發現為1樓建物、2樓鐵皮加蓋，有黑煙從二樓冒出，從外側可見2樓內部火舌。

▲埔里鎮蜈蚣里光復巷住宅18日傳火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

警義消隨即佈水線至2樓後，射水將火勢壓制、順利將火勢撲滅；屋主向消防隊表示，當時於一樓休息，經附近民眾提醒後發現二樓起火，馬上逃出屋外，無人員受困傷亡；消防隊指出，燃燒面積包括該戶二樓約40平方公尺，隔壁兩戶各約10平方公尺，並通知屋主保持現場完整，後續由火調人員調查起火原因，各車人員於晚間6時許收拾裝備完畢返隊待命。

▲埔里鎮蜈蚣里光復巷住宅18日傳火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府消防局提醒民眾，應於住家各房間、樓梯間裝設住警器，以及時發現火災；注意人離火熄，離開房間後勿在房間內留下起火源；房間勿堆積雜物，以免起火後造成火勢快速延燒。

