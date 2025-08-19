　
地方 地方焦點

南消成功首度啟動院前葉克膜轉送成功挽救 　OHCA患者性命！

記者林東良／台南報導

台南市消防局再創院前急救突破！8月17日上午，特力屋一名民眾突然倒地疑似心跳停止（OHCA），119立即啟動「南關區雙軌派遣」機制，現場除仁德分隊救護車出動外，另高階救護單位同步前往支援，展現「多軌、多專業」的救護策略，以「院前啟動ECMO（葉克膜）轉送機制」，完成跨單位急救銜接，經與成大醫學中心專責團隊即時介入，救命成功。

救護車到達現場後，救護人員確認患者為無脈搏心跳停止狀態，立即展開高級心臟救命術（ACLS）。期間除了持續高品質心肺復甦術（CPR），支援到場的高級緊急救護技術員（EMTP）更是大膽執行骨針途徑建立，並迅速給予藥物。同時，在首次電擊未能恢復自主心律後，團隊再度線上醫療諮詢後經指導醫師同意採用「雙重連續性去顫電擊（DSED）」的進階處置，為患者爭取最佳生存機會。

鑒於患者仍未恢復自主循環，救護團隊迅速依循今年消防局新制定的「院前啟動ECMO（葉克膜）轉送機制」（有目擊、年紀輕、有電擊、送醫路程短等要件），完成跨單位的急救銜接。經與成大醫學中心專責團隊即時聯繫，患者在持續CPR與專業處置下，於最短時間內轉送至醫院，並啟動體外心肺支持（ECMO），最終成功挽回寶貴生命。此案例不僅是「雙軌派遣 + DSED」的再度實踐，也是台南市消防局自實施「院前啟動ECMO」政策以來，首度成功落實並挽回患者生命的代表性案例。

市長黃偉哲表示，市府持續投入醫療與救護整合，期望打造「市民生命安全最強守護網」。此次成功案例展現了消防局、醫療院所、線上指導醫師間的無縫合作，讓院前與院後急救流程行雲流水，顯示台南市在急重症處理層級已邁入新里程碑。

消防局長李明峯指出，此次成果正是多年來消防局積極推動「雙軌派遣」、「進階救護技術」、「線上醫療機制」及「院前ECMO流程」的結晶。在人力有限情況下，能夠透過制度與專業進化，持續提升到院前急救成功率，是對市民生命安全的最大保障。未來消防局將持續精進，與醫療體系緊密合作，讓每一個生命都有被守護的機會。

台南市政府消防局再次展現，院前救護不只是阻止死亡，更是創造生命奇蹟的第一線，讓市民的「安全生活」願景一步步成真。

