永康藥廠防災演練　南消五大隊跨分隊合作提升應變力

▲台南市消防五大隊與溫士頓醫藥公司進行組訓踏勘，提升防救災應變能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化醫藥廠的防救災應變能量，台南市消防局第五大隊15日上午在永康區溫士頓醫藥股份有限公司舉辦組訓踏勘，除轄區鹽行分隊外，還邀集復興、永康、大灣及歸仁等分隊跨隊參與，透過實地聯合踏勘，強化企業自主防災與消防單位聯防作戰能力。

溫士頓醫藥是台南醫藥生技產業的重要據點之一，廠區作業環境複雜，藥品與原料種類繁多，存在火災與化學災害潛勢。此次組訓結合廠方自衛消防編組訓練，模擬災害發生時的通報、滅火、避難引導、安全防護與救護等流程，並由廠方帶領消防人員巡視現場，重點檢視建築結構、消防設備、危險物品儲放及逃生動線，提升風險辨識與實務熟悉度。

台南市長黃偉哲強調，製造業是易發生災害的產業類型，市府高度重視企業防災能力建構，必須制度化進行風險評估與演練。本次演練除了檢視企業應變流程，也能提升員工自我防護及反應能力。

消防局長李明峯指出，消防工作不只是在火場救人滅火，平時的風險掌握與預防才是關鍵。透過各大隊、分隊對轄內重點單位定期踏勘與聯訓，可提前熟悉場所特性與潛在危險，對災害發生時的搶救部署與人員排程有很大幫助。他也感謝溫士頓公司的全力配合，期許消防同仁持續精進專業。

第五大隊大隊長陳坤宗補充，藥廠動線複雜，若發生火警或事故容易迷航，因此與廠方自衛消防編組密切配合，協助消防員迅速掌握救援資訊，並透過實作培養默契，讓員工在操作中學會通報、滅火與避難技能，確保災害時能有效減災。

本次踏勘圓滿完成，不僅讓消防人員更熟悉現場環境，也強化了公私協力的防救災合作機制。未來消防局將持續針對高風險、高密度及特殊用途場所，推動類似的組訓踏勘與實兵演練，落實「防救一體、平戰合一」理念，打造更堅實的城市安全防線。