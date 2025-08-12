南消七大隊舉辦聯合搶救演練　全面提升大樓消防安全

▲台南市消防局第七大隊於12日與佳鋐城心大樓攜手，辦理火災應變搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著台南城市發展加速，住宅型態逐漸轉變為高樓層社區大樓，但高層建築公共安全議題也日益受到關注，許多物業業者與住戶對火災風險深感憂慮，台南市消防局第七大隊於12日與佳鋐城心大樓攜手，辦理火災應變搶救演練，除強化消防人員高樓火場的救災能力外，也希望提升大樓住戶的消防意識與防災應變能力。

本次演練情境設定為大樓7樓住戶發生火警，初期由物業人員進行應變處置，並在消防隊抵達後完成災情資訊交接，以培養與消防部門之間的協作默契。消防人員到場後依程序展開任務分工，包括人命搜救、滅火搶救與通風排煙等戰術行動，並設立現場指揮站，確保能迅速控制火勢、降低損害。

第七大隊大隊長石家源表示，感謝大樓住戶與物業管理團隊全力配合本次消防搶救演練。高樓住宅火災情況多變、風險極高，透過這次實兵演練，不僅能有效提升消防人員的救災效能，也提醒集合住宅應落實防火自主檢查，平時多一分警覺，火災發生時就能少一分損失，避免憾事發生。

消防局長李明峯指出，高層建物人口密集、疏散不易，加上複雜的空間規劃，一旦發生火災，極易造成人員傷亡與財產損失。高樓火災搶救除了面臨高度與結構的限制，外部滅火與救援更為困難，因此搶救作業多仰賴內部消防設備與完善的防火避難規劃。他並提醒，現正值防汛期，民眾應提前備妥防颱物資，並提升防災意識，共同營造更安全的生活環境。