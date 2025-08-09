萌娃變身「韌性城市小幫手」！　南消體驗營親子上陣學防災

▲消防員帶著小朋友體驗迷你版消防衣與滅火射水，寓教於樂學防災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊保西分隊，9日與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「韌性城市小幫手」消防體驗營，活動邁入第5年，今年報名人數爆滿，特地移師歸南北極殿舉辦，在廟方支援下，3到6歲的小朋友在爸爸媽媽陪伴下，穿上迷你消防衣、體驗滅火、爬雲梯，學習防災急救知識。

這場營隊融合「故事＋體驗＋操作」三大元素，消防員先用繪本《救難英雄黑皮》打開孩子的想像力，再進入實作關卡，包括創傷止血包紮、民眾版心肺復甦術（CPR）、滅火射水、濃煙逃生，以及雲梯車搭乘。消防員用簡單口訣「叫叫選關」教孩子們火災應變：叫（大喊失火了）、叫（打119）、選（判斷火勢，小火快逃、大火濃煙就地避難）、關（關門），並讓孩子在帳篷裡模擬濃煙環境，練習低姿勢逃生。

在急救教學部分，教官以「叫叫壓電」口訣帶著大小朋友學CPR：叫（確認患者是否有意識）、叫（呼救、打119、找AED）、壓（確認無正常呼吸後按壓胸口）、電（使用AED）。家長們還能實際操作進階版「Q安妮」訓練人偶，透過電子感應器檢視按壓品質是否合格。活動中也加入「大出血止血」課程，教導如何使用止血帶或徒手加壓止血，避免失血性休克。

市長黃偉哲提醒，民眾應在住家安裝住宅用火災警報器，減少雜物堆積，並養成「電氣使用安全」、「抽菸安全」、「爐火烹調安全」等習慣，例如：避免用電超過負載、電線不打結、不在床上吸菸等，以降低火災風險。消防局長李明峯則建議下載消防署的「急救先鋒」APP，當有人發生心跳停止時，可即時召喚附近會急救的民眾，在救護車到達前先行搶救，提高成功率。