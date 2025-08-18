　
政治

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」　總統府：先回應濫用特權爭議

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台北市長蔣萬安18日向總統賴清德喊話，建議由和碩董事長童子賢組閣，他認為是台灣社會重新對話的開始。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，建議蔣萬安市長先回應「辦公室主任」疑似爛用特權的爭議。

蔣萬安晚間透過社群媒體表示，他在看過核三延役公投的意見說明會後，建議賴清德應該邀請童子賢組閣。他認為，在大罷免後，朝野之間互信一再撕裂，賴清德如果邀請童子賢組閣，相信社會可以重新對話。

對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，謝謝蔣市長的建議。她說，社會對話一直在進行，無論是是蔣市長或社會各界多元聲音，總統都同樣重視，未來也會持續傾聽民意。

郭雅慧強調，不過對於用人的議題，也建議蔣市長，正面回應所謂「辦公室主任」疑似濫用特權，安排親屬人事的爭議。

有關蔣萬安人事的相關爭議，是台北市政府一年補助高達1億400多萬元給台北市義交大隊，不過被爆出蔣萬安的辦公室主任林冠勳，疑似安插自己的太太擔任義交大隊幹事，月薪達五萬元。

對此，蔣萬安僅表示，已經要求警察局去了解清楚並對外說明；而林冠勳妻子也發聲明，擔任幹事都是依法按理。至於台北市交通警察大隊副大隊長林聖章則說，為補足3名缺額，義交大隊向警局陳報建議，修正考核要點，開放未滿3年之績優人員參加遴選，過程公平，公正，公開。

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／威力彩2.68億一人獨得　獎落「這縣市」
川普將簽行政命令 廢除選舉「2制度」
U15中華隊27比0扣倒巴基斯坦奪首勝
老公逼玩「換妻」戴面具！　新竹女崩潰
蔣萬安喊話「找童子賢組閣」　總統府回應了

蔣萬安辦公室主任遭控「濫用特權」　北市嗆：總統府趕快拿證據

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」　總統府：先回應濫用特權爭議

賴清德接見日本自民黨青年局訪團　中曾根：台日關係史上最好

反嗆李正皓小丑、拐瓜劣棗　黃國昌：在打臉會去投公投的賴清德？

蔣萬安建議賴清德「找童子賢組閣」　黃國昌：卓榮泰先內閣總辭

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

去年黨產財報2黨未完成1黨逾期補正　內政部：提報黨審會裁罰

賴清德要編9千億做淨零轉型　黃國昌：從沒看過邏輯如此錯亂的政府

遭蘇偉碩控京華城案曲解法令獵殺柯文哲　內政部國土署嚴正駁斥

羅景壬稱「拍片是社會責任」　凌濤：為何能屢獲巨額不正補助？

