蔣萬安辦公室主任遭控「濫用特權」　北市嗆：總統府趕快拿證據

▲總統府發言人郭雅慧呼籲蔣萬安先回應「辦公室主任」疑似濫用特權的爭議。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安今（18日）建議賴清德找和碩董事長童子賢組閣，是台灣社會重新對話的開始，遭總統府發言人郭雅慧潑冷水，希望蔣萬安先回應「辦公室主任」疑似濫用特權的爭議。對此，台北市政府發言人李政軒晚間指出，總統府如果有台北市政府任何人「濫用特權」的證據，趕快拿出來，市政府一定秉公處理，並反諷總統府若面對關稅議題也能反應快速，相信總統的民調不會這麼低。

李政軒說，如果總統府喜歡談論用人，也請總統府拿出應有的標準，自己檢驗中央政府的用人邏輯，例如關稅公布當天，卻去「快樂在一起」的經濟部長，請問總統府覺得如何？還有在公開場合高喊要讓總統賴清德當「台灣國的主人」的內政部長，請問總統府覺得如何？只當了不到3個月就因為婚外情而下台的交通部長，請問總統府覺得如何？

李政軒表示，任何民眾都可以對中央政府的官員人選提出評價與建議，何況行政院長這個職位對台北市以及整個台灣的發展影響深遠，蔣萬安有感而發提出建議，只是善盡言責；總統府如果前一句說「傾聽民意」，後一句卻以為自己是酸民，格局如何、未來施政是否可以期待，民眾都看得非常清楚。