海巡第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

▲海巡第1巡防區指揮部新任主任布達。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

海巡署第一巡防區指揮部今（18日）上午10時舉行新任主任布達典禮，由北部分署分署長廖雲宏主持。儀式簡單隆重，陸海軍及地方單位多位長官與會觀禮，新任主任陳揚升在眾人見證下完成宣誓。

分署長廖雲宏致詞表示，陳揚升主任歷任多項重要職務，學經歷完整且具備豐富基層實務經驗，相信在其領導下，第一巡防區能有效推動各項勤務工作，創造更卓越績效。

▲海巡署北部分署分署長廖雲宏（左）、第一巡防區指揮部新任主任陳揚升（右）。

陳揚升主任強調，就任後將秉持為民服務的熱忱，以身作則並力求工作無縫接軌，持續加強與地方民眾交流，傾聽需求、迅速協助。他也呼籲，若民眾在海上、岸際或港區需要協助，海巡將在第一時間趕赴現場全力支援，同時秉持依法行政的立場，落實海域執法、走私查緝及港口檢查，確保國人生命財產安全。

出席貴賓包括陸軍蘭陽地區指揮部政戰主任楊祐勳、蘇澳後勤支援指揮部指揮官余睿騰、軍備局規格鑑測中心兵器試驗場主任林奕憲、軍事安全總隊宜蘭分遣組組長葉世強、法務部調查局宜蘭縣調查站組長陳仁泓、宜蘭縣政府海洋及漁業發展所所長吳帛芸、頭城區漁會理事長陳秀暖及幹部、中華電信頭城海纜站股長劉展志、海巡之友總會北部分會主委鄭順吉，以及第一岸巡隊、宜蘭查緝隊及第七（蘇澳）海巡隊等單位主管。