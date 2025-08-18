　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

海巡第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

▲海巡第1巡防區指揮部主任布達。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡第1巡防區指揮部新任主任布達。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海巡署第一巡防區指揮部今（18日）上午10時舉行新任主任布達典禮，由北部分署分署長廖雲宏主持。儀式簡單隆重，陸海軍及地方單位多位長官與會觀禮，新任主任陳揚升在眾人見證下完成宣誓。

分署長廖雲宏致詞表示，陳揚升主任歷任多項重要職務，學經歷完整且具備豐富基層實務經驗，相信在其領導下，第一巡防區能有效推動各項勤務工作，創造更卓越績效。

▲海巡第1巡防區指揮部主任布達。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署北部分署分署長廖雲宏（左）、第一巡防區指揮部新任主任陳揚升（右）。

陳揚升主任強調，就任後將秉持為民服務的熱忱，以身作則並力求工作無縫接軌，持續加強與地方民眾交流，傾聽需求、迅速協助。他也呼籲，若民眾在海上、岸際或港區需要協助，海巡將在第一時間趕赴現場全力支援，同時秉持依法行政的立場，落實海域執法、走私查緝及港口檢查，確保國人生命財產安全。

出席貴賓包括陸軍蘭陽地區指揮部政戰主任楊祐勳、蘇澳後勤支援指揮部指揮官余睿騰、軍備局規格鑑測中心兵器試驗場主任林奕憲、軍事安全總隊宜蘭分遣組組長葉世強、法務部調查局宜蘭縣調查站組長陳仁泓、宜蘭縣政府海洋及漁業發展所所長吳帛芸、頭城區漁會理事長陳秀暖及幹部、中華電信頭城海纜站股長劉展志、海巡之友總會北部分會主委鄭順吉，以及第一岸巡隊、宜蘭查緝隊及第七（蘇澳）海巡隊等單位主管。

【更多新聞】

►單親媽自摔亡！男友自責情緒低落尋短　父親節前夕雙重悲劇

►紅線臨停未靠邊！乘客開車門撞傷騎士　無照運將判拘35天

►基隆男疑施毒暴斃　倒臥31號橋「針筒留樓梯間」不治

►萬里聯結車對撞客運釀1死14傷　檢警查出「鋼條超載4噸」成關鍵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩2.68億一人獨得　獎落「這縣市」
川普將簽行政命令 廢除選舉「2制度」
U15中華隊27比0扣倒巴基斯坦奪首勝
老公逼玩「換妻」戴面具！　新竹女崩潰
蔣萬安喊話「找童子賢組閣」　總統府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場　單車追光浪漫雙教堂接力開騎

海巡第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

萌娃變身小警察！瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

地面師詐騙猖獗　南投力推地籍異動即時通等不動產防詐三利器

台南市議會臨時會閉幕　黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場　單車追光浪漫雙教堂接力開騎

海巡第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

萌娃變身小警察！瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

地面師詐騙猖獗　南投力推地籍異動即時通等不動產防詐三利器

台南市議會臨時會閉幕　黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

板南線通勤族擠爆！北捷出招「空車直達江子翠」　2列加班車今上路

快訊／威力彩2.68億一人獨得　北市今晚誕生億萬富翁

BTS成員Jin鑽石耳扣百搭　FRED珠寶配Gucci服帥氣登場

若內閣改組幅度不大　將無法重整民進黨氣勢

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場　單車追光浪漫雙教堂接力開騎

U15中華隊27比0輕取巴基斯坦奪首勝　王羽翔、柯邵捷單場4安打

大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」　被拖出門散心：一切都挺好

日本漫畫翻譯「小哥啊」　書店宣布下架：別再用中國用語

蔣萬安辦公室主任遭控「濫用特權」　北市嗆：總統府趕快拿證據

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

地方熱門新聞

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

嘉義縣80歲老夫妻驚傳雙亡！

高雄2米天坑原因出爐　市府明開挖

亞洲U15青少棒錦標賽台南登場黃偉哲盼中華隊旗開得勝

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

台南善化興華市地重劃開工三贏模式帶動地方發展

桃園大貨車吊臂扯倒電桿起火！警封路消防急撲滅

新北社會住宅再添一處！

台南市議會臨時會閉幕黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快復原經費逾16億補助全國最多

2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈簽署合作備忘錄

千萬文物失竊後又延宕3年重修台南元和宮改選信徒控程序不公

更多熱門

相關新聞

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

海巡署北部分署第二岸巡隊今（18日）上午10時舉行新任隊長布達典禮，由北部分署副分署長覃仁勇親自主持。典禮邀集第二巡防區指揮部主任林志明、基隆查緝隊隊長黃嘉永、台北查緝隊隊長劉劭儀、第一（基隆）海巡隊隊長莊光正、第十六（澳底）海巡隊隊長姜義皇，以及第二岸巡隊所屬同仁共同與會觀禮。儀式簡單隆重，新任隊長嚴國威在現場貴賓及同仁見證下完成宣誓。

海巡攜手警方布袋商港成功緝獲通緝犯

海巡攜手警方布袋商港成功緝獲通緝犯

海巡加強取締颱風觀浪　最高可罰25萬

海巡加強取締颱風觀浪　最高可罰25萬

守護國家數位生命線　海巡署舉辦海底電纜安全研討會

守護國家數位生命線　海巡署舉辦海底電纜安全研討會

即／桃園竹圍海水浴場戲水！2高中生失蹤

即／桃園竹圍海水浴場戲水！2高中生失蹤

關鍵字：

海巡署第1巡防區指揮部主任布達典禮

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

何妤玟脫了「單穿內衣」

關稅海嘯第一排「宣布周休三日」　財經專家：休假潮開始

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面