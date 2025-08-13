中颱楊柳來襲！海巡加強取締觀浪戲水　最高可罰25萬

記者林名揚、黃翊婷／金門報導

中颱楊柳持續逼近台灣，預估將在今日中午登陸，地點以台東機率最高。由於楊柳的路徑可能貫穿台灣，離島地區以澎湖、金門影響最為劇烈，近岸海象轉趨惡劣，海巡署金馬澎分署提醒，颱風期間請民眾勿靠近海邊或岸際從事戲水、觀浪等活動，以免發生危險。

▲因應楊柳颱風來襲，海巡人員將加強強岸際巡邏及觀浪勸導。（圖／記者林名揚翻攝，下同。）

中央氣象署預報員張竣堯表示，楊柳颱風走很快，但登陸後受地形破壞會快速減弱，預估今日中午前後會登陸，以台東機率最高，由於引導氣流明確，速度快，靠近下午到傍晚可能會在嘉義、台南出海到台灣海峽，晚上逐漸減弱，周四登陸中國福建一帶。

▼▲民眾若擅自進入警戒區，最高可能面臨25萬元罰鍰。

金馬澎分署表示，目前海巡單位已全面整備防災及救援資源，並加強岸際巡邏及觀浪勸導工作，此外，金門及澎湖地區也將在今日上午公告港口及岸際警戒區域，為了降低災害風險、維護民眾安全，屆時海巡人員將採取積極執法作為，依據《災害防救法》規定，對擅自進入警戒區者開立舉發單，移送地方政府裁罰，罰鍰金額自新台幣5萬元起，最高可達25萬元。

金馬澎分署呼籲，請民眾提前做好防颱準備，可以多加利用「Go Ocean海洋遊憩風險平台」查詢即時風浪與風險燈號資訊，隨時掌握氣象與災害警戒訊息；此外，颱風期間請民眾務必遵守主管機關發布的警戒與限制規定，不要進入港口及岸際警戒區域，以免受罰。