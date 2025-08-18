快訊／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　20人被捕全程保密

▲新北檢指揮刑事局突襲搜索拘提，帶回20人偵辦。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

新北地檢署18日清晨指揮刑事局偵二大隊及台北、新北市刑大共同偵辦天道盟主「鐵霸」曾盈富及太陽聯盟、舊太陽會多名重要幹部涉及組織犯罪案件，今天展開搜索與拘提行動。刑事局兵分多路前往雙北與新竹等地，陸續將曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏、鐵霸胞弟「太保」曾盈進等20人涉案人帶回偵辦，目前涉案人仍持續偵訊中。

知情人士透露，檢警此次行動鎖定的是近年備受矚目的「非傳統幫派犯罪」，加上案情敏感，新北地檢署檢察長郭永發透過新北襄閱檢察官已下達高度保密指令，勤教當時要求警方做好「行動內部管理」只要曾盈富等人潛逃「絕對會嚴辦警查洩密」。刑事局表示，案件偵辦中不便透露偵查內容，上述涉案黑幫要角最快將於明日移送複訊。

據了解，政府7月「大罷免」投票前夕，再次啟動全國性行動，避免幫派勢力滲入集會遊行或選舉活動。本次大規模拘提再度顯示檢警持續高壓掃黑，貫徹查賄制暴決心，避免台灣黑幫成為境外勢力代理人介入台灣民主選舉。

