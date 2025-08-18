　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　20人被捕全程保密

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲新北檢指揮刑事局突襲搜索拘提，帶回20人偵辦。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

新北地檢署18日清晨指揮刑事局偵二大隊及台北、新北市刑大共同偵辦天道盟主「鐵霸」曾盈富及太陽聯盟、舊太陽會多名重要幹部涉及組織犯罪案件，今天展開搜索與拘提行動。刑事局兵分多路前往雙北與新竹等地，陸續將曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏、鐵霸胞弟「太保」曾盈進等20人涉案人帶回偵辦，目前涉案人仍持續偵訊中。

知情人士透露，檢警此次行動鎖定的是近年備受矚目的「非傳統幫派犯罪」，加上案情敏感，新北地檢署檢察長郭永發透過新北襄閱檢察官已下達高度保密指令，勤教當時要求警方做好「行動內部管理」只要曾盈富等人潛逃「絕對會嚴辦警查洩密」。刑事局表示，案件偵辦中不便透露偵查內容，上述涉案黑幫要角最快將於明日移送複訊。

據了解，政府7月「大罷免」投票前夕，再次啟動全國性行動，避免幫派勢力滲入集會遊行或選舉活動。本次大規模拘提再度顯示檢警持續高壓掃黑，貫徹查賄制暴決心，避免台灣黑幫成為境外勢力代理人介入台灣民主選舉。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩2.68億一人獨得　獎落「這縣市」
川普將簽行政命令 廢除選舉「2制度」
U15中華隊27比0扣倒巴基斯坦奪首勝
老公逼玩「換妻」戴面具！　新竹女崩潰
蔣萬安喊話「找童子賢組閣」　總統府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾嗆法官「是要我認罪嗎」　毛畯珅改口招認侵犯41童！最高判30年

快訊／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　20人被捕全程保密

女友不戒菸！高雄男當街痛毆「掃把打斷」扯髮拖行

男騎車左轉遭後方小貨車猛撞　當場噴飛倒地身亡

畫面曝光！男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

偷拍41童306次！狼師毛畯珅改口「全認罪」：不會再上訴

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

嘉義騎士逆向走快車道！下秒再騎上人行道...就為了倒垃圾

高雄工地出事了！拆到一半「鷹架整排倒」慘況曝　市府勒令停工

快訊／台中某公園驚見男子陳屍樹下　妻手機定位找到人已死亡

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

曾嗆法官「是要我認罪嗎」　毛畯珅改口招認侵犯41童！最高判30年

快訊／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　20人被捕全程保密

女友不戒菸！高雄男當街痛毆「掃把打斷」扯髮拖行

男騎車左轉遭後方小貨車猛撞　當場噴飛倒地身亡

畫面曝光！男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

偷拍41童306次！狼師毛畯珅改口「全認罪」：不會再上訴

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

嘉義騎士逆向走快車道！下秒再騎上人行道...就為了倒垃圾

高雄工地出事了！拆到一半「鷹架整排倒」慘況曝　市府勒令停工

快訊／台中某公園驚見男子陳屍樹下　妻手機定位找到人已死亡

板南線通勤族擠爆！北捷出招「空車直達江子翠」　2列加班車今上路

快訊／威力彩2.68億一人獨得　北市今晚誕生億萬富翁

BTS成員Jin鑽石耳扣百搭　FRED珠寶配Gucci服帥氣登場

若內閣改組幅度不大　將無法重整民進黨氣勢

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場　單車追光浪漫雙教堂接力開騎

U15中華隊27比0輕取巴基斯坦奪首勝　王羽翔、柯邵捷單場4安打

大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」　被拖出門散心：一切都挺好

日本漫畫翻譯「小哥啊」　書店宣布下架：別再用中國用語

蔣萬安辦公室主任遭控「濫用特權」　北市嗆：總統府趕快拿證據

謝金燕火辣助陣　 性感坐上信大腿

社會熱門新聞

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

何妤玟脫了「單穿內衣」

關稅海嘯第一排「宣布周休三日」　財經專家：休假潮開始

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面