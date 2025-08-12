快找發票！基隆加油站開出千萬特別獎　幸運兒僅消費100元

▲幸運兒在基隆！100元加油發票中千萬，中油北基加油站開出大獎。（圖／北區國稅局基隆分局提供）

記者郭世賢／基隆報導

財政部北區國稅局基隆分局表示，114年5至6月期統一發票開獎，中山區中和路的中油北基加油站開出一張千萬特別獎發票，得主僅花100元加油，就幸運抱回1,000萬元大獎。

基隆分局指出，這張發票開立於5月，金額僅100元，研判中獎者應為機車騎士。分局今（12）日在加油站張貼賀喜海報，提醒近期曾於該站加油的民眾，回家務必翻找發票，以免錯失大獎。

分局並呼籲，多使用載具索取雲端發票可提高中獎機率。今年5月至12月，每期將加開70萬組500元雲端專屬獎，連同原有獎項，每期合計將開出326萬6,030組，包括30組100萬元、1萬6,000組2,000元、10萬組800元及315萬組500元專屬獎項。

此外，一張發票等於有兩次對獎機會，若同時中兩個獎項，將依最高獎別發放獎金；已設定匯款帳戶者，獎金將自動入帳，並可省下千分之四印花稅。

基隆分局提醒，5至6月期統一發票領獎期間為8月6日至11月5日，請民眾及時兌領，並養成索取及存入載具的習慣，從開立、捐贈到兌領全程無紙化，既方便又環保。