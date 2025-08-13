基隆4學子榮獲台新志工菁英獎　邱佩琳讚：青春力量閃耀港都

▲全國志工菁英獎出爐，基隆4學生脫穎而出獲台新志工菁英獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第25屆「台新青少年志工菁英獎」得主揭曉，基隆市共有4位學生自全國2,000多名參與者中脫穎而出，榮獲僅120名額的「奉獻獎」殊榮。基隆市副市長邱佩琳今（13日）親自接見表揚得獎學生與學校，感謝同學們用行動溫暖社會，也肯定學校長期推動志願服務的努力，讓青春力量在基隆閃閃發光。

「台新青少年志工菁英獎」由台新青少年基金會舉辦，是全國首創專屬國高中生的志願服務公益獎項，已累計鼓勵超過8萬名青少年參與。第25屆以「為愛，舞所不能」為主題，期望年輕人以行動跨越冷漠、突破不可能，將服務精神從校園延伸到社會各個角落。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

此次基隆市獲獎者表現亮眼，其中二信中學的蔡福洋同學自幼跟隨母親在醫院服務，立志改善偏鄉教育資源，平時更參與校園安全維護、賽事支援等多元志工活動；另三位獲獎學生則來自光隆家商幼保科林宥嫺、丁慧珍、賴冠妃，三人長期投入公益活動，從環保實作、發票募集，到結合自身專業投入兒童戲劇演出，持續在生活中發揮影響力。

邱佩琳表示，看見年輕學子在課業之外仍積極投入社會服務，令人深受感動；他們用時間與行動溫暖他人，展現出青年的責任感與同理心，也讓社會看見新世代的力量。

台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，今年共有2,234件作品參賽，其中最年輕的參賽者僅13歲，顯示志願服務精神已向下扎根。期望透過這項平台啟發更多青年，用熱情與行動實踐服務，攜手為台灣社會帶來正向改變，讓愛持續發光。第25屆台新青少年志工菁英獎，得主們以實際行動詮釋了「為愛，舞所不能」的精神。用熱情、創意和堅持，不僅改變了他人的生活，也為社會注入了源源不絕的正能量。

邱佩琳感謝台新青少年基金會董事長蔡清祥推動青年志願服務，展現新世代服務學習的真諦。她強調，市府將持續攜手學校與民間團體，鼓勵更多青年投身公益，讓善念與愛成為基隆的城市印記。

▲邱佩琳（左）感謝台新青少年基金會董事長蔡清祥（右）推動青年志願服務。