高雄工地出事了！拆到一半「鷹架整排倒」慘況曝　市府勒令停工

▲高雄工地出事了！拆到一半「鷹架倒塌」慘況曝。（圖／翻攝高雄市議員鄭孟洳FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區明誠一路一處工地今（18）日下午進行拆除工程，未料拆除到一半，突然發生鷹架倒塌事故，波及到鄰近的市場與住家，所幸沒有造成人員傷亡。高雄市工務局獲報後前往稽查，現場責立即改善，同時也開罰新台幣9萬並勒令停工。

高雄市議員鄭孟洳指出，明誠一路工地拆除作業突然發生鷹架倒塌，她接獲通報後，立即趕赴現場會同工務局了解狀況，經了解未造成人員傷亡。她現場並要求工地立即停工，徹查原因，確保周邊居民與用路人的安全。

對此，工務局表示，接獲通報後，立即由建築管理處同仁會同土木技師前往現場勘查。初步判定未評估外飾板之風險，導致施工鷹架倒塌主要肇因，隨即責令承造人立即改善並勒令停工。

工務局指出，該案違反《建築法》第84條規定，因工地未設置維護安全及防範危險之適當設備或措施，依同法第89條規定，對承拆人處以新台幣9萬元罰鍰並勒令停工。後續責成承造人全面檢討拆除工地之安全設施，儘速完成改善，並妥善處理與受損臨地車主之賠償事宜。

鄭孟洳表示，工地施工安全絕不能掉以輕心，尤其是在密集的市場與住宅區域，更需要提高標準、嚴格管理。這次事件她會持續追蹤，要求相關單位與業者提出改善計畫，避免再次發生危險。市民的安全，絕對要擺在第一位。