生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

▲▼博田國際醫院泌尿科醫師王建勝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣是手搖飲天堂，年輕人常喝手搖飲取代白開水。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣是手搖飲天堂，人手一杯冰飲已是日常。泌尿科醫師發現，近期門診有越來越多年輕人、女性患者出現頻尿、腰痛、尿液混濁情形，經診斷為尿結石，因生活習慣常以無糖茶、手搖飲、咖啡取代白開水，再加上長時間待在冷氣房、不易察覺口渴，導致尿結石的年齡層明顯下降。

博田國際醫院泌尿科醫師王建勝表示，約7成泌尿結石患者並不認為自己水喝得少，實際則是在日常補水方式出現錯誤。「常見患者是每天2杯手搖茶飲，自以為有補水，但實際上攝取的都是草酸、茶鹼或咖啡因，這些都會讓泌尿系統代謝變得更困難。」

▲▼博田國際醫院泌尿科醫師王建勝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲博田國際醫院泌尿科醫師王建勝表示，尿結石趨年輕化。（圖／記者許宥孺翻攝）
 
王建勝表示，臨床觀察發現，除了中年男性之外，近年女性與青少年結石個案增加明顯。進一步詢問，多數女性多為減重、怕水腫或不喜歡喝開水，選擇無糖茶替代，結果水分補充不足，又攝取過多茶類草酸；青少年則習慣手搖飲當水喝，幾乎完全不碰開水，加上久坐、冷氣房生活，讓結石提早報到。

王建勝指出，造成泌尿系統負擔有4大常見習慣，正是許多臺灣人每日重複的生活模式，列榜第一的當然就是冰飲習慣，因低溫飲料會刺激膀胱黏膜神經，造成頻尿、尿急，長期恐導致膀胱過動症，膀胱敏感者症狀加劇，若冰飲中又含糖，更會讓腎臟與膀胱的負擔成倍增加，是泌尿系統的雙重打擊。

▲▼博田國際醫院泌尿科醫師王建勝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲無糖茶飲反而易使尿液結晶濃度升高，增加結石風險。（圖／記者許宥孺翻攝）

其二，上班族經常以茶、咖啡或無糖飲品取代白開水，但多數無糖茶飲含有草酸、咖啡因，反而促使尿液中結晶濃度升高，增加結石風險。第三，只在口渴時喝水，或一次灌大量水，這使得身體無法短時間吸收過多水分，反而加重腎臟負擔，長時間仍處於脫水狀態。最後，長時間待冷氣房，因冷氣環境使皮膚與呼吸道水分蒸散加快，卻不易察覺口渴，形成隱性脫水，尿液濃縮更易結石。

王建勝提醒，預防泌尿結石的關鍵不在喝得多，而在喝得對，建議民眾補水以體重乘以40～50cc為原則，平均分配到每個時段，白開水為首選。如無法接受白開水，可在水中加入檸檬片，提升風味之餘，檸檬中的檸檬酸還有助於降低尿中鈣離子濃度，減少草酸鈣結晶的形成。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

高雄泌尿科尿結石手搖飲喝水王建勝博田國際醫院

