　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

▲▼國安會前秘書長金溥聰告前立委蔡正元捏造事實、說他是「藍白破局戰犯」，提告向蔡求償600萬元，18日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲國安會前秘書長金溥聰告前立委蔡正元捏造事實、說他是「藍白破局戰犯」，提告向蔡求償600萬元，18日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市長侯友宜競選2024年總統時的競辦執行長金溥聰，不滿被前立委蔡正元、名嘴陳文茜指稱做假民調、是「藍白破局戰犯」，告2人求償共600萬元，台北地院今（18日）開庭，時任侯競辦副執行長謝政達證稱，金在輔選期間從未提供民調數據，競辦幹部「共識」不邀前總統馬英九在選前之夜登台，侯沒反對。

法官諭知今年（2025年）11月5日再開庭，傾向不再傳喚證人，預計當天辯論終結。蔡正元開完庭對記者笑說「（開庭）還好還好！謝謝！」金溥聰曾任國安會秘書長，今受訪表示「公道自在人心」，若是他做的事、對他有所批評，「我都概括承受」，但對方捏造事實、對他人身攻擊，「這是我不能接受的事，我一定要捍衛自己清白！」

謝政達曾任新北市副市長，侯友宜邀他加入2024年總統大選競辦，謝被金溥聰聲請傳喚作證主要內容之一，是金擔任侯競辦執行長期間，對內或對外有無公布金自己做的或他人做的民調數據，因為蔡正元質疑，金用假民調將侯捧上第2名，阻斷「藍白合」。

謝說從沒見過金溥聰在輔選期間提供任何民調數據，競辦會討論媒體報導或國民黨中央黨部公布民調，侯當時民調排名第幾，「我無法回答、各家民調不同」，金2023年7月接任執行長後，侯民調逐漸提升，選戰後期「穩定接近賴清德」，至於是領先或緊追、「要看是哪一家民調」。

謝表示，沒聽過金溥聰要求開除主張「藍白合」的黨員黨籍，因為金對「藍白合」採取開放態度。

▲▼前立委蔡正元批金溥聰「藍白破局戰犯」，因此挨告被求償600萬元，18日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委蔡正元批金溥聰「藍白破局戰犯」，因此挨告被求償600萬元，18日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

最關鍵的問題，是誰決定侯友宜選總統的選前之夜，不邀馬英九上台？謝政達證稱，馬當時接受《德國之聲》專訪內容、造成很大波瀾（按：馬提出「信習論」，投票日前2天見報），競辦緊急開會，認為不利侯的選情，於是當場由他打電話通知馬英九基金會執行長蕭旭岑，轉達選前之夜「馬先生不要上台」。

謝政達證稱，這是競辦當天開會，在場所有人充分討論後的「共識」，包括金溥聰、侯友宜都沒反對，「而且是侯市長叫我通知蕭旭岑，開會在場的人都知道」。

蔡正元另質疑金溥聰授意時任立委曾銘宗、李德維，2023年11月在總統選舉期間，開記者會喊話馬英九不宜介入「藍白合」協商、「不在其位不謀其政」等語，但謝政達說，曾、李當時兼任侯競辦組織部主任、委員，受時任侯競選總部主委朱立倫指揮，「執行長不管組織部事務」，且曾、李是立委，「開記者會不需要跟我說」。

本案源於去年（2024年）1月13日，國民黨「侯康配」（侯友宜搭配趙少康）輸掉總統大選後，蔡正元分別在陳文茜主持的電視政論節目，及另2個電視政論節目，批金溥聰是藍白合最大阻礙、做假民調欺騙國民黨，蔡還罵「沒有馬英九，你金溥聰根本是垃圾」等語。

金溥聰反擊蔡正元「捏造事實、血口噴人」，連同蔡正元2023年在臉書轉貼陳文茜文章的PO文，告蔡求償4件言論各150萬元精神慰撫，共600萬元，其中2件要求陳文茜須連帶賠償。金自認「藍白合，就是應該以侯友宜為正，柯文哲為副，選舉的結果說明一切」，他更從未對馬英九不敬。

蔡正元出庭表示引用媒體報導，對可受公評之事合理評論，先前受訪時，蔡批金「忘恩負義」，任由提拔他仕途的馬英九遭羞辱。陳文茜歷次開庭均委任律師出庭代打，堅稱蔡PO文與她無關，她在節目中沒附和蔡的說法，自認沒跟蔡共同侵害金的名譽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
脫了！黃國昌大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜
「普發1萬」假訊息抓到了！無保請回　警嘆：台灣果然詐騙天堂
關稅海嘯第一排！大廠「宣布周休三日」
曾熱戀郭書瑤！金陽結婚了「甜娶空姐女友」
白內障！台中OL視力剩0.1　醫警告：6事要避免
律師嗆警「我弄死你」下秒慘了！正妹坐一排直擊叫好
王心凌開唱結束「緊急送醫」！　突狂吐不止...現況曝光
吳淑珍才出院「吃水果又昏倒」！陳水扁急處理　現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

嘉義2校棒球隊接連車禍！翁章梁將編預算租車　聘專業司機接送

律師酒吧鬧事中指嗆警！遭噴辣椒水壓制　正妹坐一排直擊拍手叫好

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！陳水扁目擊急處理　現況曝光

金門連爆2起砸車！賓士車窗全破慘況曝　疑拖欠薪水遭下重手

台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

獨／樺晟驚傳下市3.7萬股東超慌　北院准禁令：先繳2.39億

辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

嘉義2校棒球隊接連車禍！翁章梁將編預算租車　聘專業司機接送

律師酒吧鬧事中指嗆警！遭噴辣椒水壓制　正妹坐一排直擊拍手叫好

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！陳水扁目擊急處理　現況曝光

金門連爆2起砸車！賓士車窗全破慘況曝　疑拖欠薪水遭下重手

台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

獨／樺晟驚傳下市3.7萬股東超慌　北院准禁令：先繳2.39億

辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳

火燙教士被道奇橫掃！表現不如預期　總教練點出「關鍵敗因」

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

牛棚不穩困擾道奇　武田一浩建議：大谷翔平擔任守護神！

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

男男約砲血案！網友揪他按摩激戰　一翻身慘遭「菜刀挖眼球」

糖尿病患「探病遭染流感」險插管　醫示警重症治療黃金期

何妤玟脫了「單穿內衣」！趴床掉出超有料上圍 友看傻：這身材太誇張

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」結果悲劇！一票崩潰：累得要命

想幫助車禍死貓！她被陌生大哥嘴「心態不對」　網搖頭：道德綁架

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

社會熱門新聞

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

蔬果女批發商自撞雙亡　家屬悲曝：不知對方是誰

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

更多熱門

相關新聞

盧秀燕、黃國昌再合體！反罷廣告曝　齊喊「完封7比0團結一定贏」

盧秀燕、黃國昌再合體！反罷廣告曝　齊喊「完封7比0團結一定贏」

823二波大罷免進入倒數，國民黨在新北、新竹、台中、南投有7位立委面臨罷免。對此，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華扮演母雞帶小雞的角色，合拍反罷宣傳片。影片中盧秀燕、許淑華帶著自家縣市藍委喊話反罷，而黃國昌則是與新北市羅明才合體，特別的是，影片結尾盧秀燕與黃國昌並肩而坐，盧秀燕表示「再一次請你站出來」，最後眾人齊聲喊話「完封7比0，團結一定贏」，影片一出，網友也紛紛留言「2028一定要藍白合」。

黃國昌再提「藍白合」　目標2028讓賴清德下台

黃國昌再提「藍白合」　目標2028讓賴清德下台

可退新北市長選舉？　黃國昌：有最大誠意跟國民黨尋求合作可能性

可退新北市長選舉？　黃國昌：有最大誠意跟國民黨尋求合作可能性

反對黃國昌選新北　陳學聖曝原因

反對黃國昌選新北　陳學聖曝原因

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

關鍵字：

藍白合戰犯假民調選前之夜忘恩負義公道自在人心

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

新颱風最快今生成　預估路徑曝

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面