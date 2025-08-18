誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

▲國安會前秘書長金溥聰告前立委蔡正元捏造事實、說他是「藍白破局戰犯」，提告向蔡求償600萬元，18日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市長侯友宜競選2024年總統時的競辦執行長金溥聰，不滿被前立委蔡正元、名嘴陳文茜指稱做假民調、是「藍白破局戰犯」，告2人求償共600萬元，台北地院今（18日）開庭，時任侯競辦副執行長謝政達證稱，金在輔選期間從未提供民調數據，競辦幹部「共識」不邀前總統馬英九在選前之夜登台，侯沒反對。

法官諭知今年（2025年）11月5日再開庭，傾向不再傳喚證人，預計當天辯論終結。蔡正元開完庭對記者笑說「（開庭）還好還好！謝謝！」金溥聰曾任國安會秘書長，今受訪表示「公道自在人心」，若是他做的事、對他有所批評，「我都概括承受」，但對方捏造事實、對他人身攻擊，「這是我不能接受的事，我一定要捍衛自己清白！」

謝政達曾任新北市副市長，侯友宜邀他加入2024年總統大選競辦，謝被金溥聰聲請傳喚作證主要內容之一，是金擔任侯競辦執行長期間，對內或對外有無公布金自己做的或他人做的民調數據，因為蔡正元質疑，金用假民調將侯捧上第2名，阻斷「藍白合」。

謝說從沒見過金溥聰在輔選期間提供任何民調數據，競辦會討論媒體報導或國民黨中央黨部公布民調，侯當時民調排名第幾，「我無法回答、各家民調不同」，金2023年7月接任執行長後，侯民調逐漸提升，選戰後期「穩定接近賴清德」，至於是領先或緊追、「要看是哪一家民調」。

謝表示，沒聽過金溥聰要求開除主張「藍白合」的黨員黨籍，因為金對「藍白合」採取開放態度。

▲前立委蔡正元批金溥聰「藍白破局戰犯」，因此挨告被求償600萬元，18日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

最關鍵的問題，是誰決定侯友宜選總統的選前之夜，不邀馬英九上台？謝政達證稱，馬當時接受《德國之聲》專訪內容、造成很大波瀾（按：馬提出「信習論」，投票日前2天見報），競辦緊急開會，認為不利侯的選情，於是當場由他打電話通知馬英九基金會執行長蕭旭岑，轉達選前之夜「馬先生不要上台」。

謝政達證稱，這是競辦當天開會，在場所有人充分討論後的「共識」，包括金溥聰、侯友宜都沒反對，「而且是侯市長叫我通知蕭旭岑，開會在場的人都知道」。

蔡正元另質疑金溥聰授意時任立委曾銘宗、李德維，2023年11月在總統選舉期間，開記者會喊話馬英九不宜介入「藍白合」協商、「不在其位不謀其政」等語，但謝政達說，曾、李當時兼任侯競辦組織部主任、委員，受時任侯競選總部主委朱立倫指揮，「執行長不管組織部事務」，且曾、李是立委，「開記者會不需要跟我說」。

本案源於去年（2024年）1月13日，國民黨「侯康配」（侯友宜搭配趙少康）輸掉總統大選後，蔡正元分別在陳文茜主持的電視政論節目，及另2個電視政論節目，批金溥聰是藍白合最大阻礙、做假民調欺騙國民黨，蔡還罵「沒有馬英九，你金溥聰根本是垃圾」等語。

金溥聰反擊蔡正元「捏造事實、血口噴人」，連同蔡正元2023年在臉書轉貼陳文茜文章的PO文，告蔡求償4件言論各150萬元精神慰撫，共600萬元，其中2件要求陳文茜須連帶賠償。金自認「藍白合，就是應該以侯友宜為正，柯文哲為副，選舉的結果說明一切」，他更從未對馬英九不敬。

蔡正元出庭表示引用媒體報導，對可受公評之事合理評論，先前受訪時，蔡批金「忘恩負義」，任由提拔他仕途的馬英九遭羞辱。陳文茜歷次開庭均委任律師出庭代打，堅稱蔡PO文與她無關，她在節目中沒附和蔡的說法，自認沒跟蔡共同侵害金的名譽。