鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

▲國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，6日到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨前主席柯文哲控告國民黨台北市議員鍾小平涉嫌加重誹謗，台北地院今6日開庭審理，最終鍾小平道歉、柯文哲撤告，雙方達成和解。但鍾小平受訪卻稱「基於藍白合，願意跟他『致歉』」。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（7日）表示，這位獲得原諒的人，出了北院，立刻變臉，鍾小平非誠心知道沒求證亂講話，而是被迫因其他因素道歉？自己第一時間的膝蓋反射是「因藍白合才道歉？那不用了，我陳佩琪再告一次」。

陳佩琪表示，昨天是先生柯文哲66歲的生日，他一向不注重這些生日的繁文縟節， 今年不一樣了，拜司法所賜，過了一個最不同以往的熱鬧生日，不管北所加菜的菜色柯文哲喜不喜歡，自己仍感謝北所，過去都是自己照顧柯文哲的大大小小瑣事，今年麻煩北所了。

陳佩琪表示，昨天的支持者送的蛋糕和壽桃，柯文哲沒吃到，「生日歌」和「月亮代表我的心」也沒聽到，但自己參加了為阿北所辦、第一次讓她沒有掉淚的聚會，感謝大家給自己和柯文哲這麼一個難忘的生日，相信柯文哲知道北所外頭鬧哄哄的，小草、佩琪和民眾黨正在幫忙慶生。

陳佩琪提到，昨天中午左右張衛航律師即傳訊息給自己，說柯文哲展現政治家的高度，願意在鍾小平公開道歉下撤告，自己即刻回覆說「那很好，辛苦大家了」。

陳佩琪批評，沒想到這位獲得人家原諒的人，出了北院，立刻變臉，大喇喇地說「因考慮藍白和，所以願意道歉」，鍾小平非誠心知道沒求證、在節目上亂講話，汙衊傷害柯文哲而道歉，而是被迫因其他因素而道歉的？

最後，陳佩琪強調，聽鍾小平這麼說，小草是不原諒，民眾黨也不能接受，自己第一時間的膝蓋反射是「因藍白合才道歉？那不用了，我陳佩琪再告一次」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼陳佩琪。（圖／記者湯興漢攝）