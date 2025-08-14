高鐵飯店聯票推「指定日優惠」　加購車票最低68折

▲高鐵飯店聯票推「指定日期住宿優惠」專案，南港老爺行旅每晚3560元起。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵「飯店聯票」推出「指定日期住宿優惠」專案，即日起預訂高鐵合作飯店9月住宿，可以最低68折加購高鐵車票；「飯店聯票」也攜手雲朗、福容、新驛三大飯店集團，旅客於9月至10月入住三大飯店集團，同享加購高鐵票優惠。

台灣高鐵表示，飯店聯票「指定日期住宿優惠」專案，與全台超過百家飯店合作，即日起透過各飯店官網預訂9月住宿，加購9月1日至30日高鐵車票，即享平日周一至周四68折起、假日周五至周日及疏運期間85折的優惠。

以入住緊鄰LaLaport購物中心與南港展覽館附近的南港老爺行旅為例，旅人客房每晚3,560元起；入住溪頭福華渡假飯店，大學樓雙人房每晚3,188元起，專案含延遲退房至中午12點，並贈送午餐抵用券；此外，入住夏都城旅安平館，漫思雙人房每晚2,288元起。

高鐵公司表示，飯店聯票另與雲朗集團、福容大飯店以及新驛旅店三大知名飯店集團合作，即日起透過飯店官方網站訂購專案房型並加購高鐵票，即可享平日68折起、假日8折優惠，疏運期間亦享有85折。

▲高鐵飯店聯票推出雲品溫泉酒店每晚10,959元起。（圖／高鐵公司提供）

其中即日起至10月31日於雲朗集團旗下5家飯店官網訂房，包括台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店、嘉義兆品酒店、高雄翰品酒店、品文旅礁溪等，加購即起至10月31日高鐵票即享優惠，以入住雲品溫泉酒店為例，經典山景客房、一泊二食，平日每晚10,959元起。

另入住知名的台中后里福容大飯店麗寶樂園，精緻家庭房一泊一食加上樂園，二人同行8,999元起；住宿新驛旅店復興北路店，雅緻客房2,500元起，加贈馬鞭草沐浴旅行組乙組，出示高鐵TGo會員再享延遲退房1小時。