南投縣推網路e櫃檯抽好禮　9/30前線上申辦即可參加、10/1開獎

▲南投縣政府「網路e櫃檯」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為提升民眾對數位服務的使用率、推動便民措施，即日起至9月30日辦理「網路e櫃檯線上申辦抽好禮」活動：民眾於期間上網（https://eservice.nantou.gov.tw）辦理任一項線上申請，即可參加抽獎。

縣政府指出，「網路e櫃檯」整合該府各局處的多項服務，包含社福、教育、醫療、稅務、建設、觀光、消防、地政、文化等12大類，共計74項申辦項目，不用出門也能輕鬆完成多項應備文件申請業務，節省寶貴的時間與交通成本；今年特別新增多項與民眾切身權益相關的熱門服務，包括「好彩頭好孕」乘車服務、「青年好投路」職場實習獎勵計畫、青年就業獎勵金。

此外，該平台同時結合數位發展部MyData服務，民眾只需透過身分驗證及授權，即可下載個人相關書證資料，大幅簡化跨機關資料申請流程，讓線上申辦更快速、方便、安全。

縣府表示，本次抽獎活動將於10月1日以電腦隨機方式公開抽出得獎者，並於「網路e櫃檯」網站公告中獎名單，並於10月10日起陸續寄出Email通知得獎者，未來也將持續強化網路服務功能、整合更多申辦項目，提供更便利、即時的線上服務體驗，歡迎民眾踴躍使用「網路e櫃檯」。