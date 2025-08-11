南投縣政府衛生局LOGO創意設計競賽7人入圍　線上票選進行至8／16

▲目前採用的南投縣政府衛生局LOGO。（圖／翻攝「南投縣政府衛生局」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局自民國39年成立、今年邁入第75年，並特地舉辦「2025 LOGO創意設計競賽」，目前已選出7件優秀作品進入決選，將由民眾票選及衛生局與所屬13鄉鎮市衛生所職員共同投票、綜合選出最終優勝作品，打造具時代感與地方特色的全新形象識別。

縣府衛生局表示，競賽成績將於9月15日公告於該局官方網站及粉絲專頁，並由執行單位以電子信函通知得獎者，競賽獎金為金獎2萬元、銀獎1萬元、銅獎5000元；7件決選入選編號及主題如下：

編號 1｜南投四季、健康樂活；編號 2｜健康南投 樂活家園；編號 3｜NTPHB心之南投；編號 4｜幸福南投 健康永續；編號 5｜南投衛生守護您全家；編號 6｜保衛之心；編號 7｜健康「心」南投。

縣府衛生局指出，本次創意設計競賽透過臉書、官方網站及中彰投大專院校的傳達，得到廣大迴響，感謝全國各地設計好手的踴躍參與與精心創作；入選作品即日起至8月16日止，開放民眾於票選平台參與投票，邀請民眾踴躍參與票選，投票網址https://ntshb.tw/nth05sFzAr 。