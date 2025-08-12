　
政治

老師打到學生跪地求饒、涉性平！　學校想解聘卻遭南投縣府4度退回

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南投草屯某國中一名黃姓老師長期體罰學生，一度打到學生跪地求饒，還涉性平事件。（示意圖／取自圖庫Pixabay）

記者杜冠霖／台北報導

南投縣某國中爆發教師長期體罰及性平事件，不僅全班6成以上被鐵棒、硬塑膠管打過，甚至揍到學生跪地求饒還不放手。該師經學校教評會決議解聘處分，卻遭南投縣府四次審退。監察院今（12日）表示，南投縣教育處以教評會組成有程序適法性疑慮為由，4度審退，疑有刁難，監察委員葉大華為瞭解實情，申請自動調查。

草屯鎮某國中黃姓導師長年體罰學生，班上60%以上學生都曾受害。體罰方式多為用鐵棒、木棒、藤條、硬塑膠管、愛的小手尾部打學生的手，並曾在全班面前連續鞭打學生，即使學生跪地求饒仍不罷休；其他體罰方式還有伏地挺身、開合跳、起立蹲下30到500下、跑操場等。原因主要是未完成罰寫，其他包括上課講話、遲到、運動會和歌唱比賽等練習成果不佳等。

此外，曾任學務主任的黃師不當碰觸學生身體，對學生造成心理陰影和身體傷害，相關單位已另案進行性平調查。人本接到投訴時，校方已啟動調查，但教評會的決議結果，4度被南投縣教育處以有瑕疵等理由退回。

有受害學生家長至監察院陳情，據訴，113年間南投縣某國中資深教師遭指涉長期體罰學生，並涉性平事件，經該校調查屬實，經教評會決議解聘及一年內不得聘任教師之處分。惟該決議送請南投縣政府教育處審議時，該處以教評會組成有程序適法性疑慮為由，4度審退，疑有刁難，監察委員葉大華為瞭解實情，申請自動調查。

監察院指出，將追查該名資深教師所涉長期體罰學生行為，至今仍未能依法解聘，南投縣某國中對本案之調查及解聘處分，是否於法有據？另南投縣政府教育處對於該學校報請解聘之審議，歷次審退理由為何？是否依法有據？案件相關人員有無指稱包庇行為人教師或曲解法令之情事？事涉校園安全及學生權益，均有深入瞭解必要。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

南投縣政府體罰監察院許淑華

