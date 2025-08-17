日本自民黨青年局長2天2訪蔣萬安　大讚「未來的總統候選人」

▲日本自民黨青年局長中曾根康隆近日訪台，讚蔣萬安是未來的總統候選人。（圖／翻攝自中曾根康隆Instagram）

記者鄭佩玟／台北報導

自民黨青年局長中曾根康隆一行人近日訪台，下機第一站就與台北市長蔣萬安餐敘。中曾根康隆會後更將兩人合照貼上Instagram社群，於限時動態寫下「與台北市長蔣萬安，自5月以來的重逢。同世代的全球領導者，蔣介石的曾孫，同時也是未來的總統候選人」。

與會人士轉述，蔣萬安與中曾根康隆已是老朋友，這次更是繼5月會面後的再聚，今（17日）中曾根將率團拜會蔣市府，於訪團緊湊的行程中，二度與蔣萬安見面，足見兩人好交情。

值得一提的是，由於中曾根康隆剛升格「三寶爸」，與蔣萬安兩位三寶爸聊起育兒經特別投緣。

據了解，本次會談蔣萬安除了致贈1本「Why Taipei Matters」介紹台北，也特別為局長孩子準備了1本「Hey Taipei」繪本。中曾根康隆表示，自己來自群馬縣，最喜歡家鄉的牛肉咖喱飯，蔣萬安也親切回應，下次中曾根局長來台，他會請老朋友一試台灣的咖喱。

中曾根康隆會後更將兩人合照貼上Instagram社群，於限時動態寫下「與台北市長蔣萬安，自5月以來的重逢。同世代的全球領導者，蔣介石的曾孫，同時也是未來的總統候選人」，顯見對蔣萬安的肯定。