快訊／炒股半年削1.4億！散戶跳坑害台鋼喊話　李明朗與女友起訴

▲李明朗涉嫌與女友炒作股票獲利1.4億元影響交易秩序，被檢察官依《證交法》起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在期貨公司擔任副總經理的股市炒手李明朗，涉嫌在去年和女友洪秀惠等人，以人頭帳戶炒作上櫃公司力肯(1570)、新華泰富(5481)2檔股票，分別獲利9600萬元、4455萬元，成交量大到市場一度傳出併購訊息，台北地檢署18日依違反《證券交易法》操縱股價等罪嫌，起訴李明朗、洪秀惠以及杜豐慶家族共5名被告。

李明朗2017年間炒作大立高分子、邁達康網路事業、三洋紡纖等3家公司股票，獲利9405萬元，已在2025年初被高雄地檢署提起公訴，檢調獲報，李明朗在前案偵辦期間，2024年1月到4月間，與友人杜慶豐、黃麗珍夫妻以及兒子杜恭順聯手，透過人頭戶以相對成交、拉抬股價的方式，炒作工具製造商立肯實業股票。

當時力肯股價從21.3元飆高到40.35元，漲幅89.44%，震幅111.27%，成交量較前1個月放大400%，吸引市場注意，傳言是因為台鋼集團有意入主力肯，不少投資人跟著湧入，台鋼還特地鄭重澄清，表示從未接觸，也不會入主力肯，結果李明朗靠著炒作，實現獲利加擬制性獲利9600萬5417元。

2024年7月到10月間，李明朗等人再以相同手法，把新華泰富的股價從14.2元炒到29.2元，漲幅、震幅都超過100%，李明朗與洪秀惠的炒股手法，嚴重影響市場交易價格及交易秩序，從中再撈了撈到4455萬2878元。

北檢偵辦期間已向法院申請扣押李明朗女友洪秀惠名下存款近千萬元存款，以及高雄苓雅區市價3950萬元的不動產，請求法院依操縱股價等罪嫌將李明朗等人判刑外，並依法宣告沒收。