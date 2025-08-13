瀚亞投信前投資長「前置交易」炒股　聯手姊姊撈4155萬

▲瀚亞投信前投資長劉興唐涉嫌炒股，僅吐回約半數獲利遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

瀚亞投信前投資長劉興唐，涉嫌從2018年到2021年間，利用參與公司晨會得知基金操作標的後，透過擔任營業員的姊姊劉麗梅以人頭戶提前下單，坐等瀚亞基金進場再反手出脫，姊弟聯手獲利超過4155萬元，瀚亞投信卻因此慘虧3.1億元，台北地檢署13日依特別背信等罪起訴劉興唐、劉麗梅姊弟。

起訴指出，劉興唐2016年開始到瀚亞投信工作，從基金經理人做起，2017年7月就升任投資長，掌管瀚亞5檔台股基金及1檔全權委託帳戶，且每天要主持晨會、每月還有選股會議及檢討會議，還可指示旗下經理人撰寫研究分析及投資決定書，劉興唐在得知瀚亞的投資標的後，就以「微信」通知在兆豐證券擔任營業員的姊姊，以人頭帳戶下單。

▲原在兆豐證券擔任營業員的劉麗梅列共犯遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查，劉興唐、劉麗梅姊弟從2018年10月1日到2021年5月31日間，提前入場買進南光化學、台達化學等148檔上市、上櫃股票，再趁瀚亞投信基金大量買進帶動股價上漲的時機，反手出脫或現股當沖，這招「前置交易」讓姊弟倆賺了4155萬9149元，劉麗梅另外還偷偷幫客戶一起下單賺錢。

全案因劉興唐自知紙包不住火，寫自白書認錯，雖然住在信義區豪宅的劉興唐名下沒有資產，但在偵查中繳回部分犯罪所得2700萬元，檢察官考量劉興唐與劉麗梅姐弟導致瀚亞投信投資成本被墊高，損失3億1138萬元商業利益及商譽，依《證券投資信託及顧問法》的特別背信、非法經營業務等罪將姊弟都起訴。