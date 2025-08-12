　
社會 社會焦點 保障人權

增資13億併購「隱匿虧損資訊」　聚鼎科技董座遭搜索約談

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢懷疑聚鼎科技在併購案中未如實揭露重要資訊，造成投資人損失，涉嫌《證交法》詐偽罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

被動元件廠聚鼎科技在5年前宣布併購德商美國廠，預期可增加50%以上的營收，子公司聚燁還為了完成併購案，大規模增資13.41億元，最後外界才發現收購的廠房早已出現虧損，台北地檢署指揮調查局懷疑聚鼎涉嫌隱匿重要資訊使投資人遭受損失，12日兵分6路搜索聚鼎公司，並依《證交法》詐偽發行有價證券罪嫌，約談朱姓董事長等3名高層到案。

聚鼎科技(6224)在2020年7月8日發布重訊，將由子公司聚燁併購德國漢高集團在美國的TCLAD廠，預估價金美金2600萬元(當時匯率約新台幣7.6億元)，當時董事長朱復華曾為此受訪表示，收購完成可增加聚鼎合併營收達50%，合併後獲利可增加15%。

聚鼎應證交所要求，隨即提出說明，表示董事長的預估是基於「該標的過去3年之平均營收所為之概算，並非財務預測」，但聚鼎股價仍因樂觀氣氛而應聲上揚，同年8月間，聚鼎再公告參與子公司的聚燁13億4100萬元增資案，其中聚鼎參與增資金額7億元到10.5億元，目的是充實聚燁資本及完成收購TCLAD廠的交易。

結果併購完成後，聚鼎的財報顯示TCLAD廠其實有虧損，營運完全不如預期，有投資人檢舉聚鼎在併購之初，未如實揭露美國廠房營收及財務重要資訊，檢察官郭盈君12日指揮調查局台北市調處，搜索聚鼎公司以及朱姓董事長住處等6個地點，並通知朱以及公司財務長、法務長等3名高層到案釐清案情。

08/11 全台詐欺最新數據

沈慶京出庭嘆：害了柯文哲　願將容積獎勵「信託給法院」求解套

快訊／台東地院「民眾站3F」試圖輕生！警趕抵現場　雙方僵持中

增資13億併購「隱匿虧損資訊」　聚鼎科技董座遭搜索約談

高雄小港眼鏡蛇出沒！近2月「3落網2在逃」　里長籲散步要小心

快訊／北市南港民宅大火！警消「扛出1女」送醫　搶救無效亡

毒蟲才出獄！砸70萬買「喪屍菸彈+海洛因」　掛AB車牌露餡

詐助理費431萬！嘉義九頭身女議員戴寧判5年半確定　8/19入監

「申請除草+清理樹頭」竟把整座山弄禿　慘被勒令停工移送法辦

法官提醒檢辯沈慶京自稱「僅涉犯這罪」　律師團驚嚇：主張無罪

捲8弊案又賄選！　宜蘭5連霸市代會主席林智勇重判28年1月

聚鼎聚燁併購漢高增資證交法隱匿財報

