尹錫悅老婆惹大事！被抓炒股案　不法所得估1760萬

▲尹錫悅的妻子金建希涉炒股案。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

韓聯社報導，獨立檢查組（獨檢組）在申請逮捕前韓國總統尹錫悅妻子金建希時指出，她涉嫌獲取約8億1000萬韓元（約合新台幣1760萬元）的不當利益。

調查結果顯示，金建希被控在2009年至2012年間，作為德意志汽車公司股票操縱案中的資金提供者。她涉嫌透過事先約定價格和特定時間點進行3700多筆股票交易，操控股價，違反了資本市場相關法律，而非單純協助交易。不過，金建希於6日接受獨檢組問訊時，對操縱股價一事表示不知情。

此外，逮捕令中還提及她與政治掮客串通，收受高價物品。她涉嫌於2022年4月至8月間，從統一教獲取高價禮品，並協助該團體推動開發及收購相關事務。

獨檢組多次傳喚尹錫悅，甚至申請對其發出逮捕令，但遭到尹錫悅拒絕配合。獨檢組表示，目前正在評估是否再次申請逮捕令或直接起訴。

尹錫悅也被指控於2022年總統選舉期間，接受企業家兼政治掮客明泰均免費提供的民調服務，並涉嫌干涉國民力量黨國會議員補選的提名過程。此外，尹錫悅在2021年10月競選時，對金建希是否涉股價操縱案發表不實言論，稱她「僅管理約4個月且結果虧損」，因而被獨檢組傳喚調查。