　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅老婆惹大事！被抓炒股案　不法所得估1760萬

▲▼尹錫悅的妻子金建希出席閱兵儀式。（圖／路透）

▲尹錫悅的妻子金建希涉炒股案。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

韓聯社報導，獨立檢查組（獨檢組）在申請逮捕前韓國總統尹錫悅妻子金建希時指出，她涉嫌獲取約8億1000萬韓元（約合新台幣1760萬元）的不當利益。

調查結果顯示，金建希被控在2009年至2012年間，作為德意志汽車公司股票操縱案中的資金提供者。她涉嫌透過事先約定價格和特定時間點進行3700多筆股票交易，操控股價，違反了資本市場相關法律，而非單純協助交易。不過，金建希於6日接受獨檢組問訊時，對操縱股價一事表示不知情。

此外，逮捕令中還提及她與政治掮客串通，收受高價物品。她涉嫌於2022年4月至8月間，從統一教獲取高價禮品，並協助該團體推動開發及收購相關事務。

獨檢組多次傳喚尹錫悅，甚至申請對其發出逮捕令，但遭到尹錫悅拒絕配合。獨檢組表示，目前正在評估是否再次申請逮捕令或直接起訴。

尹錫悅也被指控於2022年總統選舉期間，接受企業家兼政治掮客明泰均免費提供的民調服務，並涉嫌干涉國民力量黨國會議員補選的提名過程。此外，尹錫悅在2021年10月競選時，對金建希是否涉股價操縱案發表不實言論，稱她「僅管理約4個月且結果虧損」，因而被獨檢組傳喚調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保
尹錫悅老婆惹大事！被抓炒股案　不法所得估1760萬
對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明
台灣不只20％「還要疊加原關稅」　黃國昌轟黑箱：驚喜到底還有

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅老婆惹大事！被抓炒股案　不法所得估1760萬

美俄峰會前夕！習近平突通話普丁　傳遞關鍵信號

闖10年好友家喊「想喝妳的母乳」　噁男被拒失控性侵產婦

旅館房間恐比醫院髒10倍！專家點名「6大細菌熱點」入住先別碰

俄綁架兒童目錄曝光　294烏克蘭孩子按髮色、瞳色分類任人挑

檢討敗選責任！日相石破茂「堅決不請辭」　安倍派議員逼宮

飛機亂流越來越嚴重　全球最顛簸航線出爐！日本列高風險區

繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警：毒素恐擴散至多種動物

川普降稅30%！　柬埔寨今起對美商品「零關稅」

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

【香蕉大盜出沒！】猴子闖市場10秒搶完就跑 攤商嚇壞狂跺腳

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

尹錫悅老婆惹大事！被抓炒股案　不法所得估1760萬

美俄峰會前夕！習近平突通話普丁　傳遞關鍵信號

闖10年好友家喊「想喝妳的母乳」　噁男被拒失控性侵產婦

旅館房間恐比醫院髒10倍！專家點名「6大細菌熱點」入住先別碰

俄綁架兒童目錄曝光　294烏克蘭孩子按髮色、瞳色分類任人挑

檢討敗選責任！日相石破茂「堅決不請辭」　安倍派議員逼宮

飛機亂流越來越嚴重　全球最顛簸航線出爐！日本列高風險區

繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警：毒素恐擴散至多種動物

川普降稅30%！　柬埔寨今起對美商品「零關稅」

九九文教基金會攜手美國數學大聯盟　攜手激發小學生潛能

「印象派 × 歐若風」仙氣髮飾亮相　山茶花髮束美出新高度

女大生叫計程車幫搬家！運將好心送到新家「訂單被取消」

家寧一家四口陷官司　被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

9m88化身電台來賓大秀眼鏡　坦言晚上追劇都會戴

Jaguar成立90周年「推全新XFL限量版」！基於2015年架構僅大陸有賣

日本第一Coser女神也怕「被臭到」！動漫展前喊話：洗好澡再來

《拜六禮拜》大結局熱播中！40+閨蜜三人組共伴人生新危機

川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

尹錫悅老婆惹大事！被抓炒股案　不法所得估1760萬

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

國際熱門新聞

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

美商長：川普聽黃仁勳意見　在美建廠不課稅

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

拍到「漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻

闖10年好友家　噁男喊「想喝母乳」性侵產婦

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

捲入台積電內鬼案　日人怒喊「丟臉」：完了

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

更多熱門

相關新聞

尹錫悅頑強抵抗逮捕！遭獄警慘摔在地痛爆

尹錫悅頑強抵抗逮捕！遭獄警慘摔在地痛爆

昨（7）日，特檢組前往看守所執行法院簽下的逮捕令，豈料卻遇尹錫悅頑強抵抗，以失敗收場。

拍到「漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻

拍到「漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻

韓美女繪師爆「腫瘤轉移」　遭醫生隱瞞1年

韓美女繪師爆「腫瘤轉移」　遭醫生隱瞞1年

韓國新任外長：時刻警惕競爭對手中國的崛起

韓國新任外長：時刻警惕競爭對手中國的崛起

複製首爾「最有錢街道」模式　新北市1條路具成長潛力

複製首爾「最有錢街道」模式　新北市1條路具成長潛力

關鍵字：

韓國第一夫人金建希炒股

讀者迴響

熱門新聞

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

經貿辦證實是「疊加關稅」：原稅率往上加20%

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

沈玉琳血癌「1原因」導致化療再等等

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面