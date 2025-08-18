　
做10年「全世界最爽的工作」　矽谷工程師突喊：10萬訂閱就裸辭

▲肯吉想追求不一樣的跑道。（圖／「矽谷輕鬆談 Just Kidding Tech」授權引用）

▲肯吉想追求不一樣的跑道。（圖／「矽谷輕鬆談 Just Kidding Tech」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

在矽谷當軟體工程師，薪水高、福利佳，是許多人夢寐以求的工作。然而，一名台裔工程師肯吉（Kenji）近來卻決定，將展開一場大膽的職涯實驗，只要YouTube頻道破10萬訂閱，就裸辭當全職當創作者。對此，大票網友留言鼓勵，直呼「做自己喜歡的事才不會後悔，加油」、「人生不只有一條路，真的講到精髓」。

肯吉已在美國工作近十年，曾待過Square（Block前身）、Brex、Cruise，目前任職於一家加密貨幣新創公司，也曾拿過 Meta、Coinbase、Robinhood資深工程師的職缺邀請；當他早已成為外界眼中的「人生勝利組」時，卻準備做一個瘋狂的決定，就是「只要他的YouTube頻道突破10萬訂閱，便裸辭全職當創作者」。

加州矽谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州矽谷。（圖／達志影像／美聯社）

他昨日在「矽谷輕鬆談 Just Kidding Tech」坦言，在美國當軟體工程師，大概是全世界最爽的工作了，薪水高、福利好、自主性強，還有機會打造改變世界的產品，「但我相信...每個人都應該去追求自己真正熱愛的事物，人生只有一次，我們不該只是照著社會預設的劇本走，有個還不錯的工作、過著還不錯的生活，這樣就夠了嗎？」

肯吉強調，這是他第一次公開立下如此大的flag，這也是一場「終極職涯實驗」，他希望透過自身行動，激勵更多人勇敢脫離社會預設的框架，去走出屬於自己的選擇。

對此，網友們紛紛回應，「勇氣可嘉...加油，努力過好自己想要的人生，就是最大的成就」、「加油，只有更爽沒有最爽！找個時間來灣區一起遛小孩呀」、「勇氣給推！已訂閱」、「優秀的人到哪裡都是可以的」。

．「矽谷輕鬆談 Just Kidding Tech」授權引用。

