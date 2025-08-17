超狂副業「專職小三」！網美幫測伴侶忠誠度訂單爆滿　收費曝光

▲許多女生懷疑另一半可能出軌，找上網紅拉娜替她們測試男友。（示意圖，Pixabay）



圖文／鏡週刊

29歲的美國網紅拉娜（Lana Madison）身材火辣，在社群坐擁7.6萬粉絲；近期她另闢蹊徑，化身「最強誘惑者」專門替女生測試男友忠誠度，自信滿滿只要幾句曖昧的話，或者一個撩人的表情符號，就能讓許多渣男原形畢露。

拉娜接受《太陽報》（The Sun）訪問時透露，這份「副業」的誕生純屬意外，當時有位女網友付錢拜託她幫忙測試男友的忠誠度，沒想到效果非常好，口碑很快傳開後，訂單也隨之而來。如今她化身抓猴專家，每次服務要價5,000美元（約新台幣15萬元），客戶只需提供男友的社群帳號或電話等基本資訊，她就會主動出擊，並在短短幾小時內提供完整的對話截圖作為「鐵證」。

拉娜以「能否抵擋誘惑」來判斷一個男人是否值得信賴，但可惜的是大多數男人都無法通過考驗，有些男人甚至迅速淪陷，當天就提出約會，讓她十分傻眼。還曾有過一名顧客在親眼看見男友的訊息截圖後終於死心，忍不住崩潰大哭坦承：「其實我早就知道了，只是需要一個確切的證據。」

儘管被批評是感情的介入者，可是拉娜堅稱她從不主動聯絡男性，所有行動都是在顧客的同意下進行，且絕不與對方碰面。她認為自己的工作是一面「照妖鏡」，能讓女性在感情中不再被矇在鼓裡。

許多顧客在發現真相後，會用自嘲的口吻自我安慰，「至少他劈腿的對象有品味」。但更多人是真心感激拉娜她們能及早看清，避免在不忠的伴侶身上浪費寶貴的青春。對拉娜來說，這份工作不只是賺錢，更是一次蛻變，讓她從校園裡默默無聞的女孩，變成現在「眾人目光的焦點」，徹底翻轉人生。

