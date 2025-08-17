省一枚飛彈能養上萬網紅！專家：「認知作戰」是不成比例的戰爭

▲省一枚飛彈，能養更多「網紅」來進行認知作戰。（示意圖／路透）

作者／沈伯洋、吳銘軒、台灣民主實驗室

摘自／大塊文化《打台灣不如騙台灣：中國對台灣認知作戰的Q&A》

Q：各政黨不是都有「網軍」或「側翼」嗎？側翼網軍在做的事情，跟中國認知作戰有什麼不一樣？

A：政黨的支持者替自己喜歡的政治人物或政黨辯護、攻擊敵方陣營，這些都是民主社會國家底下正常的政治行為。這樣的現象不會只發生在國內的政黨，世界各國政黨都是如此，沒有太大的問題。

透過網軍側翼帶風向的問題在於，如果支持者透過金錢找公關公司，在網路上製造假的聲量與留言，進而影響選舉和公共討論，這類的行為無論發生在境外或境內，都需要進一步加以規範。為了維護民主制度正常運作，揭露變成一件很重要的事情。

公關公司拿錢辦事可以分成兩種類型，一種是替候選人或政治人物包裝形象，在言論自由的框架底下，政治人物透過公關公司針對選民喜好操作議題，或是跟網紅合作提升社群媒體上的能見度、官方帳號的追蹤數，普遍來講都是可以被大眾所接受的。

但如果是透過公關公司在網路上放了一萬個假帳號，營造出好像有一萬多人支持你，讓批評的聲音被壓下去，破壞民主社會底下真實的言論生態，那就會是個問題。但目前對於這樣的操作手法，我們只能仰賴社群平台控管機制，來移除大量不實的假帳號。

值得注意的是，如果資訊操作者發生在境內，屬於台灣的國內事務，受到民主制度的監督，造假的政治人物可能會被選民唾棄、在選舉中落敗，或是被人民罷免。公關公司透過不道德的方式散布不實訊息，我們也可以透過各種法律工具或政策來加以限制、監督。

例如在《社會秩序維護法》的規範下，包含選舉期間亂發黑函造謠，如台灣缺水、缺電、有飛彈要打來等，造成民生恐慌，這樣的行為必須付出法律代價。也因為有法律作為最後一道防線，讓惡意不實造謠攻擊的網軍不能夠肆無忌憚。

但如果這類的行為來自於境外，不僅造成追查的不易，台灣執法人員或研究單位就算抓到明確的證據，我們無法透過法律來嚇阻或制裁，民主制度也無法給予回應。對於社會秩序造成的破壞更是難以修復。

另一個政黨網軍和中國認知作戰重大的差異是，每個政黨的候選人擁有多少資源、接收多少政治獻金，絕大部分都是公開透明的資訊。加上在競選期間，很多地方都需要花錢，像是動員人潮造勢、發放傳單或廣告宣傳，能夠花在透過網軍操作的資源有一定的限度跟比例，實際上沒有任何一個政黨會把絕大多數的資源花在這件事情上。

要記得，中國是集權國家而不是民主政體，對台灣的認知作戰是一場「不成比例的戰爭」，他們長久以來展現出併吞台灣的意圖，絕對是有決心要投注大量的資源在進行認知作戰。

我們在網路上和意見相左的人辯論，討論的目的是希望公民社會能一起打造出更好的社會與未來。但如果我們在辯論時，隱身在螢幕另一端的，不是我們想像真實存在的公民，而是機器人，或者不是真心想要跟你討論，而是以想要破壞社會和諧作為主要目的，我們要清楚地去看見其中的差異。

因為如此一來，我們不僅無法達成民主辯論後互相妥協的結果，反而會產生更多的對立與衝突。這也呈現出辨識與區分來自境外的認知作戰的重要性。

比起國內政黨的網軍，台灣社會受到來自中國的攻擊程度嚴重太多，量體也落差太大。中國政府近年來在培養大量的網紅，一開始頻道主題可能是旅遊類、生活類、電影類等軟性內容，累積足夠的訂閱數後，再慢慢導入政治議題，導向對中國有利的言論。

要知道，中國省下一枚飛彈的錢，可以養多少網紅。根據統計，光是2023年，中國在YouTube上被下架了近65,000個頻道，平均一天新增近180個頻道，這是台灣任何一個政黨即使竭盡黨內可動用的資源，都無法達成的攻擊力道。

很多人會誤以為，網軍側翼在網路上張貼文章，會造成巨大的社會問題，但如果隨機在路上抓十個人，可能根本沒有人聽過這些「側翼」的名字、粉專帳號。反過來，如果問這十個人關於政治人物投資高端的陰謀論，十個人裡面很有可能就有兩、三個人聽過。與其擔心網軍側翼在網路發言會造成社會動盪，實際上我們必須理解，中國的認知作戰帶來的影響更為巨大。

