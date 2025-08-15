　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團烈日搶修17戶災後住宅　盼弱勢家庭早日返家

▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南多處地區，市長黃偉哲推動的「希望家園」市政再次啟動救災行動，號召公私協力加入修繕行列，由勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業新舜營造公司響應號召，攜手彰化金主營造公司及營造業南區職業安全衛生促進會，共組「做工行善團」，深入西港、後壁災區替弱勢家庭搶修受損家園。

▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南做工行善團與西港區公所團隊，15日同步會勘兩戶受災戶，並分成兩路，一組前往後壁協助70歲賴姓低收入戶老翁拆除破損屋頂與浴室，修復因颱風造成的裸露電線危機；另一組則到西港區蘇姓案主家，拆除嚴重損毀的屋瓦並加裝鋼板，後續將重新配置電線與施作輕鋼架天花板。

▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

後壁賴姓老翁獨自照顧兩名身心障礙兒子，生活清苦；西港蘇姓案主則靠零工維生，要同時照顧年邁長者與年幼子女。颱風過後，兩家人陷入居住危機。勞工局統計，本次風災共有17戶列入修繕計畫，目前已完成6戶、施工中11戶。

▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大台南總工會監事王孟彥今日更特地送上午餐與飲品，慰勞烈日下揮汗搶修的志工。勞工局長王鑫基表示，做工行善團展現了公私協力的力量，將愛與專業化為一磚一瓦，幫助弱勢家庭重建安全家園，「希望家園」正是這樣一點一滴築起的。

▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人
400萬被拒賠！李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因
快訊／LINE「1功能」不關了　宣布延至明年
快訊／白狼之子跑了！　發布通緝
「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！　預計搭2.5升油
台南2女國中生帶球棒校門堵人！　師生嚇壞
周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「徐行縱谷」邀請民眾體驗慢旅魅力　預告2場自行車漫遊活動

台南做工行善團烈日搶修17戶災後住宅　盼弱勢家庭早日返家

東港警8／16起小琉球交通大執法　確保用路人行車安全

枋寮警村長攜手送暖　物資進獅子鄉28戶受惠

戒指卡手腫脹難解！颱風天求助　枋寮消防成功脫除

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

颱風後防疫不停歇　台南教育局攜國衛院強化校園防蚊戰力

永康藥廠防災演練　南消五大隊跨分隊合作提升應變力

花蓮購物節創新模式！南區首推跨店滿額贈　A店消費送B店好禮

必比登美食＋燈光夜景全包　和逸台南西門館推漫步台南way專案

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

「徐行縱谷」邀請民眾體驗慢旅魅力　預告2場自行車漫遊活動

台南做工行善團烈日搶修17戶災後住宅　盼弱勢家庭早日返家

東港警8／16起小琉球交通大執法　確保用路人行車安全

枋寮警村長攜手送暖　物資進獅子鄉28戶受惠

戒指卡手腫脹難解！颱風天求助　枋寮消防成功脫除

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

颱風後防疫不停歇　台南教育局攜國衛院強化校園防蚊戰力

永康藥廠防災演練　南消五大隊跨分隊合作提升應變力

花蓮購物節創新模式！南區首推跨店滿額贈　A店消費送B店好禮

必比登美食＋燈光夜景全包　和逸台南西門館推漫步台南way專案

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

標榜可沖水！這1物千萬別丟馬桶　大廠也搖頭：恐致堵塞故障

桃園工安意外！「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

蕭煌奇遇到對手了！　「帶李炳輝視力檢查」遭噴地獄梗：我就中風啊

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

普丁大讚川普「促成和平真誠努力」　暗示可能達成核協議

日本首相二戰終戰80週年致詞　時隔13年再提「反省」

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

郁方爆料家中父子復仇記！　兒半夜炫耀「得5獎可能合照黃仁勳」

台中港工作船渠整改建　提升風電運維基地船舶量能

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

地方熱門新聞

男子謊報「有人落軌」　中捷找到人了

楊柳颱風過後台電新營區處搶修不鬆懈復電率突破99.5%

行人違規造成未禮讓行人　交通部：勸導不開罰

顏炳立：投資前查證破名人代言伎倆

曾是潘孟安立委時得力副手　劉育豪病逝

南消後甲分隊暑期消防體驗學童射水、穿消防衣樂學防災

「桃園冷飲節」8/23、24藝文廣場　首波開喝

桃竹苗創業鳳凰商家推出浪漫甜點

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

戒指卡手腫脹難解　求助消防成功脫除

無照賣動物用藥重罰45萬　新北動保處：網購、藥局都違法

必比登美食＋燈光夜景全包和逸台南西門館推漫步台南way專案

更多熱門

相關新聞

台糖首推合建分屋留根　鹽行案明年開賣4字頭起跳

台糖首推合建分屋留根　鹽行案明年開賣4字頭起跳

永康鹽行重劃區因南科效應，吸引各大建商搶插旗，連台糖首次以「合建分屋留根」方式進行開發的「平道段案」也位於該區，該案建商將分回2棟可銷售大樓，總銷約40億元，預計開價4字頭，而台糖則分回1棟只租不售的大樓，作為台糖的永續資產。

枋寮警村長攜手送暖　物資進獅子鄉

枋寮警村長攜手送暖　物資進獅子鄉

颱風後防疫不停歇台南教育局攜國衛院強化校園防蚊戰力

颱風後防疫不停歇台南教育局攜國衛院強化校園防蚊戰力

必比登美食＋燈光夜景全包和逸台南西門館推漫步台南way專案

必比登美食＋燈光夜景全包和逸台南西門館推漫步台南way專案

6年級生必逛百貨淪蚊子館10年↑　房東想通整棟降價2千萬出售

6年級生必逛百貨淪蚊子館10年↑　房東想通整棟降價2千萬出售

關鍵字：

台南做工行善搶修弱勢家庭

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面