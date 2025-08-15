台南做工行善團烈日搶修17戶災後住宅　盼弱勢家庭早日返家

▲台南做工行善團烈日下投入災後修繕作業，志工分工協力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南多處地區，市長黃偉哲推動的「希望家園」市政再次啟動救災行動，號召公私協力加入修繕行列，由勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業新舜營造公司響應號召，攜手彰化金主營造公司及營造業南區職業安全衛生促進會，共組「做工行善團」，深入西港、後壁災區替弱勢家庭搶修受損家園。

台南做工行善團與西港區公所團隊，15日同步會勘兩戶受災戶，並分成兩路，一組前往後壁協助70歲賴姓低收入戶老翁拆除破損屋頂與浴室，修復因颱風造成的裸露電線危機；另一組則到西港區蘇姓案主家，拆除嚴重損毀的屋瓦並加裝鋼板，後續將重新配置電線與施作輕鋼架天花板。

後壁賴姓老翁獨自照顧兩名身心障礙兒子，生活清苦；西港蘇姓案主則靠零工維生，要同時照顧年邁長者與年幼子女。颱風過後，兩家人陷入居住危機。勞工局統計，本次風災共有17戶列入修繕計畫，目前已完成6戶、施工中11戶。

大台南總工會監事王孟彥今日更特地送上午餐與飲品，慰勞烈日下揮汗搶修的志工。勞工局長王鑫基表示，做工行善團展現了公私協力的力量，將愛與專業化為一磚一瓦，幫助弱勢家庭重建安全家園，「希望家園」正是這樣一點一滴築起的。