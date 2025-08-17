玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩鍋

▲遊客在小灣沙灘玩水上摩托車，將會被罰3萬元。（圖／翻攝自Facebook／墾丁國家公園）



網搜小組／劉維榛報導

墾丁國家公園在臉書提醒，小灣沙灘並無核准水上摩托車活動，卻有業者違法經營。依規定，業者將被罰7萬元，連遊客也會被罰3萬元，呼籲切勿觸法。文章引發一片譁然，網友傻眼回應，「管不了業者跑來開罰遊客？墾丁真的沒救了」、「誰知道他合不合法」、「不要甩鍋到無辜的遊客」。

臉書官方粉專「墾丁國家公園」指出，目前小灣沙灘無核准「水上摩托車活動」，但仍有業者違法經營，讓遊客參與小灣水上摩托車遊憩的行為，此舉已違反觀光發展條例第36條、水域遊憩活動管理辦法第13條第1項。

對此，粉專「墾丁國家公園」強調，本處在暑假7、8月皆有對業者開出罰單，且雙方都會有罰鍰，「業者每人開罰7萬元整，遊客罰3萬元整，請遊客勿觸法！」

消息曝光後，網友卻傻眼回應，「大家都去沖繩玩好了，這些罰金換成機票都還可以跑好幾趟」、「為什麼要罰遊客啊？罰業者一次50至100萬吧，7萬又不痛不癢」、「不要甩鍋到無辜的遊客」、「誰知道他合不合法」、「去年暑假就有業者經營，今年還繼續有」、「如果能嚴格開罰取締業者不就解決了？」「還是別去墾丁比較不會被罰」、「管不了業者跑來開罰遊客？墾丁真的沒救了」、「請問一下關遊客屁事，你們應該禁止業者營業才對」。