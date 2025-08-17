被問內閣改組考慮納藍白或效仿阿扁小英時代？　賴清德反應曝

　
政治

內閣改組考慮納藍白、效仿阿扁小英時代？　賴清德反應曝

▲▼被問及內閣改組納入藍白？總統賴清德僅面露微笑。（圖／記者詹詠淇攝）

▲被問及內閣改組納入藍白？總統賴清德僅面露微笑。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德施政滿意度陷入低點，前副總統呂秀蓮日前建議，賴清德辭去黨主席專心國政、跨黨派重新組閣，自己當副總統時就建議前總統陳水扁辭去黨主席，「我們應該做全民的總統」，台灣民意基金會董事長游盈隆也建議賴清德可以大方提出有條件的藍白組閣。而賴清德今（17日）下午出席活動前，媒體喊話問，內閣是否考慮納入藍白或效仿小英或阿扁時代？但賴清德僅面露微笑，看了媒體一眼，便邁步進入會場。

呂秀蓮昨出席第5屆東亞和平論壇前受訪時表示，民意如流水，水能載舟亦能覆舟，偶爾施政不力，低民調是很好的警惕。賴清德總統也很尊重民意，有則改之，無則嘉勉。他還有三年多的任期，希望繼續這個教訓，多聽取民意，延展更多全國的人才，甚至應該考慮跨黨派來重新組閣，展現開放心胸才能符合民意，國家不是你家、不是我家，是你我他，大家的家。

呂秀蓮舉例，2000年與陳水扁前總統就任時，也是用開放心胸邀請不同黨派人士入閣，像是請到唐飛擔任行政院長，很多部會首長也是跨黨派任用。治國不等同於選舉，選舉團隊是一回事，但治國必須全面為國舉才，若是如此一定符合民意，也有助國內團結。

而游盈隆日前也在臉書建議，基於國會三黨不過半的政治現實，以及藍白已形成穩定的多數，賴總統可以大方地提出「有條件的藍白組閣」，建立類似法國第五共和的「左右共治」（cohabitation），總統與總理分屬不同政黨。法國歷史上共有三次「左右共治」的經驗，雖然過程中需經歷磨合期，但證明是一個可行的民主憲政運作，而且一次比一次好。

賴清德今日下午出席「台灣氣候與健康聯盟－院長永續講堂」，會前媒體喊話，「總統接下來內閣改組會不會考慮納入藍白人選？或效仿小英或阿扁時代？」而賴清德僅面露微笑，看了媒體一眼，便邁步進入會場。

08/16 全台詐欺最新數據

440 1 7085 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃國昌邀賴清德下周辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人

黃國昌邀賴清德下周辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人

針對有網友近期翻出2015年時任台北市長柯文哲回應核廢料議題時，形容是「把肛門縫起來，跟你講這個好吃，你怎麼吞得下去」，民眾黨主席黃國昌今（17日）表示，科技發展到什麼腳步，只有民進黨還像山頂洞人，緊抱過去想法不放；黃也說，怎麼823民進黨怯戰成這樣？如果民進黨主席賴清德真的對這件事這麼有意見，還要停留在十年前的觀念的話，沒關係，「下周我們加開一場公開辯論」，誠懇邀請賴面對台灣人民，說清楚講明白。

明年國防預算8000億　擬以「北約模式」採計拚賴清德GDP3%承諾

明年國防預算8000億　擬以「北約模式」採計拚賴清德GDP3%承諾

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席「做全民總統」　建議跨黨派組閣為國舉才

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席「做全民總統」　建議跨黨派組閣為國舉才

吳淑珍姿勢性低血壓休克　醫曝「器官供血不足」恐有生命危險

吳淑珍姿勢性低血壓休克　醫曝「器官供血不足」恐有生命危險

賴清德內閣改組蔡英文陳水扁呂秀蓮

