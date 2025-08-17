呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

▲民眾黨秘書長周榆修。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統賴清德施政滿意度陷入低點，前副總統呂秀蓮近日建議賴辭民進黨主席專心國政，且應跨黨派重新組閣。對此，民眾黨秘書長周榆修今（17日）表示，「他（指賴清德）可能講得聽嗎？」泰半都是民進黨老前輩發出的忠言，也許對賴很逆耳。民眾黨立委陳昭姿說，「我在立法院一年多，我可以見證、可以保證，從來沒有要溝通，從來沒有要跟在野黨任何一黨溝通」，所以她覺得該改變了。

民眾黨17日上午舉辦「百人連署挺核三・穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會，周榆修、陳昭姿、和碩董事長童子賢及國民黨立委翁曉玲等出席。

針對上述呂秀蓮的說法，周榆修先笑著以台語表示，「他（指賴清德）可能講得聽嗎？」周說，聯合內閣不是現在該思考的，而是該思考賴清德有沒有把大家的話聽進去，因為泰半都是民進黨老前輩發出的忠言，也許對賴很逆耳。

陳昭姿指出，她不諱言曾長期支持民進黨，因為民進黨當時有理想、信念，認為為了要政黨政治，一定要扶植第二個政黨出來，才有監督力量。早期的民進黨前輩，包括呂秀蓮，值得她欽佩，無論呂提聯合內閣或執政黨要主動釋出橄欖枝，都是衷心、痛徹心扉的建言，也希望賴可以傾聽前輩的勸告，畢竟陳水扁跟呂秀蓮曾帶民進黨打過美好一仗，登上執政舞台。

陳昭姿也說，不只呂秀蓮，也有很多民進黨前輩發出這樣聲音，希望賴清德可以好好思考，無論是聯合內閣、內閣改組或誠心溝通，「我在立法院一年多，我可以見證、可以保證，從來沒有要溝通，從來沒有要跟在野黨任何一黨溝通」，所以她覺得該改變了，大罷免第一階段結果已經告訴你們民意，希望賴清德跟卓內閣好好思考。