　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

▲民眾黨秘書長周榆修。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨秘書長周榆修。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統賴清德施政滿意度陷入低點，前副總統呂秀蓮近日建議賴辭民進黨主席專心國政，且應跨黨派重新組閣。對此，民眾黨秘書長周榆修今（17日）表示，「他（指賴清德）可能講得聽嗎？」泰半都是民進黨老前輩發出的忠言，也許對賴很逆耳。民眾黨立委陳昭姿說，「我在立法院一年多，我可以見證、可以保證，從來沒有要溝通，從來沒有要跟在野黨任何一黨溝通」，所以她覺得該改變了。

民眾黨17日上午舉辦「百人連署挺核三・穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會，周榆修、陳昭姿、和碩董事長童子賢及國民黨立委翁曉玲等出席。

針對上述呂秀蓮的說法，周榆修先笑著以台語表示，「他（指賴清德）可能講得聽嗎？」周說，聯合內閣不是現在該思考的，而是該思考賴清德有沒有把大家的話聽進去，因為泰半都是民進黨老前輩發出的忠言，也許對賴很逆耳。

陳昭姿指出，她不諱言曾長期支持民進黨，因為民進黨當時有理想、信念，認為為了要政黨政治，一定要扶植第二個政黨出來，才有監督力量。早期的民進黨前輩，包括呂秀蓮，值得她欽佩，無論呂提聯合內閣或執政黨要主動釋出橄欖枝，都是衷心、痛徹心扉的建言，也希望賴可以傾聽前輩的勸告，畢竟陳水扁跟呂秀蓮曾帶民進黨打過美好一仗，登上執政舞台。

陳昭姿也說，不只呂秀蓮，也有很多民進黨前輩發出這樣聲音，希望賴清德可以好好思考，無論是聯合內閣、內閣改組或誠心溝通，「我在立法院一年多，我可以見證、可以保證，從來沒有要溝通，從來沒有要跟在野黨任何一黨溝通」，所以她覺得該改變了，大罷免第一階段結果已經告訴你們民意，希望賴清德跟卓內閣好好思考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
破世界紀錄！狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光
陸無印良品多家門市宣布閉店！　官方曝原因
「台菜廚神阿發師兒」爆老婆離家11個月！　至今不知去向
米可白姊住旅館「進廁所5秒玻璃突炸裂」！碎片插手昏倒
快訊／8縣市高溫警示！　台北飆37.3度
女開車墜80米深谷獲救　3天後卻葬火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

挺朱連任？　盧秀燕高舉朱立倫手讚「黨主席表現好！給他鼓勵」

勸告莊瑞雄　童子賢：國家因地方派系為綠電爭奪開槍就變二流

支援all罷馬團隊！　卓冠廷：告訴馬文君「台灣人不是福壽螺」

不只共機艦擾台　國軍預告中共今將發射火箭經過我防空識別區

批游顥成親中急先鋒　罷團車掃6鄉鎮催罷免同意票、守護台灣民主

批民進黨年改是惡法　翁曉玲：現在是非常好的時刻回復軍公教正義

籲民眾發揮「直接民權」投同意罷免　吳崢批江啟臣配合霸道濫權

王鴻薇控總統府要求檢討罷免造謠？　他提4問打臉：公文清楚載明

柯文哲昔談核廢料　如「把肛門縫起來！跟你講好吃怎吞得下」

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

挺朱連任？　盧秀燕高舉朱立倫手讚「黨主席表現好！給他鼓勵」

勸告莊瑞雄　童子賢：國家因地方派系為綠電爭奪開槍就變二流

支援all罷馬團隊！　卓冠廷：告訴馬文君「台灣人不是福壽螺」

不只共機艦擾台　國軍預告中共今將發射火箭經過我防空識別區

批游顥成親中急先鋒　罷團車掃6鄉鎮催罷免同意票、守護台灣民主

批民進黨年改是惡法　翁曉玲：現在是非常好的時刻回復軍公教正義

籲民眾發揮「直接民權」投同意罷免　吳崢批江啟臣配合霸道濫權

王鴻薇控總統府要求檢討罷免造謠？　他提4問打臉：公文清楚載明

柯文哲昔談核廢料　如「把肛門縫起來！跟你講好吃怎吞得下」

圤智雨槓上賓賓哥「突發不自殺聲明」！遭威脅不忍了　親赴警局報案

最愛接待「客人整身刺青」　一票行業店員認證：越大尾越有禮貌

王嘉爾食物中毒疑「吃了韓國醬蟹」！當晚嚴重吐瀉　醫警告可怕下場

《錦月如歌》7金句：做一個人的替身久了，有時候難免會忘記自己是誰

民眾反映看不懂「車不讓人」標誌　屏東縣警局交通隊回應了

把衛生紙「丟馬桶沖掉」怕塞住！　環境部曝這4種不能丟

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

WOOD TAIWAN 2026聚焦智慧木工與永續木藝　 8/18起開放報名

快訊／高雄19歲女與父吵架跑到岸邊吹海風　警消及時安撫勸回

史奈爾6局好投奪季第3勝　大谷貢獻2得分助道奇6比0完封教士重返國西龍頭

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

政治熱門新聞

幕後／綠委們炸鍋提政院2大檢討　沒彈藥沒方向、反應跟不上節奏

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

柯文哲昔談核廢料　如「把肛門縫起來！跟你講好吃怎吞得下」

公文檢討罷免被指造謠　王鴻薇2點回應

普發1萬「長輩開戶變多了」　郵局緊盯防詐騙人頭戶

沒禁館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門

大阪中之島公園變台灣夜市！　經典美食烤香腸、啤酒都來了

陳佩琪嗆揹柯文哲骨灰去堵賴清德　律師：情勒司法負面教材

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

藍《南方四賤客》掀二創潮　網創神曲〈大罷免大失敗〉吸萬人朝聖

抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案

更多熱門

相關新聞

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席「做全民總統」　建議跨黨派組閣為國舉才

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席「做全民總統」　建議跨黨派組閣為國舉才

總統賴清德施政滿意度陷入低點，前副總統呂秀蓮日前建議，賴清德辭去黨主席專心國政，引發外界討論。呂秀蓮今（16日）受訪時再度建議，賴清德應該跨黨派重新組閣。而自己當副總統時就建議前總統陳水扁辭去黨主席，「我們應該做全民的總統」，蔡英文總統上任時也是，因為上帝很公平，不會因為你當總統一天給你48小時，應該要有所取捨，並沒有針對賴清德。呂也鼓勵立法院可以修政黨法，規定總統不能當任何黨的主席，相信賴的民調會很快上來。

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門

傳林右昌不強求拚新北市長初選　蘇巧慧回應了

傳林右昌不強求拚新北市長初選　蘇巧慧回應了

王定宇轟「萊爾校長」造謠賴清德　國民黨：為何要對號入座？

王定宇轟「萊爾校長」造謠賴清德　國民黨：為何要對號入座？

黃國昌提核能2解方　他曝進度打臉：要辯論把他過去發言剪來對照就行

黃國昌提核能2解方　他曝進度打臉：要辯論把他過去發言剪來對照就行

關鍵字：

民眾黨周榆修呂秀蓮賴清德陳昭姿

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

今變天！　「下最大」地區曝

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

這3國家狂買台灣機車！最大買家曝光

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

金曲獎挨轟　張清芳震撼宣布：再也不頒獎

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

更多

最夯影音

更多

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面