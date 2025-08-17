明年國防預算8000億　擬以「北約模式」採計拚賴清德GDP3%承諾

▲國軍海馬斯多管火箭系統實彈射擊。（資料照／記者陳煥丞攝）



政治中心／台北報導

總統賴清德日前已宣示，明年度國防預算將達GDP 3%。對此，行政院近日已向總統報告明年度中央政府總預算案修正內容；而「國防預算」部分，如果加入軍購特別條例草案，總體規模傳出可望超過8000億元新台幣，並擬循國際「北約模式」採計，以廣義國防預算來評估，納入反恐、海巡、退撫等經費，可達成賴清德GDP 3%的承諾。

自由時報報導指出，行政院長卓榮泰近日已向賴清德報告，有關明年度中央政府總預算案，本周行政院院會（21日）就會拍板。至於備受關注的國防預算部分，如果加入即將送立院審查的軍購特別條例草案，總體規模可望超過8000億元新台幣。

今年度的國防預算，包括公務預算歲出編列4675億元，特別預算904億元，以及806億元特種基金，總計約6400億元，佔GDP約2.45%。至於明年國防預算，歲出約5000億元，加上「新式戰機採購」及「海空戰力提升計畫採購」特別預算執行的最後一年691億元，以及1150億元的韌性特別預算、800億非營業基金，總計就來到7600億元。

對於軍購特別條例，目前已送行政院審議，時程上會在新會期送抵立法院審議，如果年底前可順利三讀，明年就可執行相關預算。對此，行政院21日的院會後記者會，規劃說明國防預算的編列，以及GDP佔比。

自由報導也提到，政府擬採國際近年採計的「北約模式」，納入海巡、反恐警察、退撫經費等，列為廣義國防預算，如果台灣以此模式採計，國防預算則有望達到賴清德所承諾的GDP 3%目標。