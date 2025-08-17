　
    • 　
>
新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」　新工處急回應

有網友拍下新生高架橋底部，稱出現巨大裂縫，但新工處回應表示橋樑結構安全無虞。（翻攝自Google maps）

▲有網友拍下新生高架橋底部，稱出現巨大裂縫。（翻攝自Google maps）

圖文／鏡週刊

網路上流傳，台北市新生高架橋下驚現裂痕，民眾拍下後傳到網路上，提醒用路人小心。由於疑似是伸縮縫過大，加上兩旁也出現裂痕，讓民眾憂心，同時進行通報。對此，台北市新工處回應，橋樑結構安全無虞，請民眾放心。

一名網友昨（16日）在Threads上發文，表示新生北路三段路段高架橋有裂痕、而且裂痕很大，他和朋友已進行通報，同時提醒「請大台北地區有開車或搭車的脆友們多加注意。」

▲▼ 。（圖／）

▲網友特別拍下新生高架橋底的裂隙。（取自Threads@ masae_katano）

貼文發出後，一名網友稱自身是結構工程師，說明這並不是裂縫，「這不是裂縫，那邊的結構本來就不是連續的，只是因混凝土潛變問題造成變形過大，早期設計沒有電腦輔助，長期變形無法做精確估計，基本上無解，要根治只能重建，台北市很多老橋都有這問題，例如民權大橋也是因為這問題改建，短期沒有危險，切勿驚慌。」

事後，有網友貼出民眾黨議員張志豪詢問新工處的結果，新工處3點回應如下：

一、新生高架跨基隆河段，橋梁上部結構是採用懸臂工法施作，主跨的中間段則是二個懸臂端以鉸接的方式來做銜接，並設置橋梁的伸縮縫，為當時興建橋梁常見設計，並非損壞跡象。另外該橋段我們從110年起就有設置監測系統，來持續即時記錄橋梁受力與變形狀況。依照監測結果，監測數據長期呈現穩定的狀態，並沒有發現異常變化，顯示橋梁結構安全無虞。

二、旁邊的小裂縫為施工時模板灌漿的接縫痕跡，只是一個施工接縫，並非混凝土結構裂縫，所以也沒有結構安全的問題。

三、針對新生高架橋可能有一些裂紋的情況，目前都已經在施工修繕中，預計年底前會改善完成。


440 1 7085 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新生高架橋裂縫Threads鏡週刊

