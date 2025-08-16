　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多服務業都是站著上班，包括超市、大賣場收銀人員。就有網友發文，表示自己無限期支持台灣所有大賣場應該讓收銀員坐著結帳，因為「他們的工作是收銀不是罰站」。貼文一出掀起熱議，許多人認為台灣不少行業不僅要求員工長時間站立，卻又開低薪，最後還在抱怨找不到人，直言這就是慣老闆文化。

有網友在Threads發文，無限期支持台灣所有大賣場讓收銀員坐著結帳，「他們的工作是收銀不是罰站。」就有苦主超有感，「有些奧客會覺得員工沒資格坐著，我連待一般門市都被大嬸酸過：『你們上班很蘇胡耶，可以坐著還有冷氣吹喔』」、「我前陣子從樓梯摔下來尾椎受傷，店裡缺人，店長讓我坐在收銀結帳，遇到好幾個客人態度超差的說『現在上班那麼好喔還可以坐著』、『阿你是站不起來嗎』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發議論，不少人也附和，「我以前打工連續站三四個小時，就要鐵腿了，真的不要虐待別人耶」、「剛從歐洲旅遊回來，奧地利維也納的超市收銀有椅子！」「我也覺得服務業都要有椅子和休息的時間，一整天都站著，太累了」、「我無法做要久站的工作，站久了其實腰跟膝蓋、腳踝、足底會超級痛。」

但也有網友表示，「原本我也這麼想，但尤其大賣場的商品大小形狀參差不齊，坐著其實太卡了（曾經做過收銀工作的我）」、「我自己也做過收銀，其實站著做事比較快，不過我也贊成可以提供椅子，這樣至少不忙的時候，或身體不舒服的時候能稍微坐一下。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／48歲男失聯！尋獲已成冰冷遺體
快訊／新北逆倫血案！男持刀追砍母親
才宣布取消演唱會　日女星3天後癌逝
7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化
快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
2女無罩逛夜市！「邊晃邊吃香腸」路人搶拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

麵包50元就有！「最夯連鎖咖啡」變平價了　全場有感：2周吃4次

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

卓榮泰普發1萬「青鳥大暴斃」？沈富雄酸：只是暫時厭食+失語

快訊／熱飆37.4度　11縣市「高溫警示」

台23線富里小天祥路段邊坡掛網　8／16起整點放行10分鐘

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

麵包50元就有！「最夯連鎖咖啡」變平價了　全場有感：2周吃4次

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

卓榮泰普發1萬「青鳥大暴斃」？沈富雄酸：只是暫時厭食+失語

快訊／熱飆37.4度　11縣市「高溫警示」

台23線富里小天祥路段邊坡掛網　8／16起整點放行10分鐘

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

富士山頻傳亂象！遊客涼鞋攻頂、火山口倒立　本季已20起山難2死

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

又是台灣詐騙犯！日男「轉帳20次」被詐1億日圓　40歲台男遭逮

加拿大航空全面停飛！空服員72小時大罷工　每天影響13萬乘客

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

雙和「急診護病比1:13」衛福部要查　院方二度聲明：人力符合標準

利特遭批「執著於一位」 怒回：不想要這種粉絲

生活熱門新聞

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

成人展巧遇女同學「竟變超胸Coser」！比基尼裝扮嚇呆他

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

搭廉航「帶1物登機」被禁止　她愣：第一次知道

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

正妹工程師「樸素穿搭」狂吸56萬朝聖！解放比基尼辣翻

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

林逸欣婚禮小物爆紅！補貨日、限購規則曝

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

男爬電塔拍照亡　李怡貞聯想到1事

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

更多熱門

相關新聞

護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

花蓮門諾醫院壽豐護理之家近日爆出嚴重侵犯隱私事件！1名31歲菲律賓籍看護，在替長輩洗澡時，竟全程透過個人社群平台直播，導致長輩全裸畫面外流，引發網友及社會輿論強烈譴責。

楊柳颱風撲台！衛星雲圖「母湯形狀」大歪樓

楊柳颱風撲台！衛星雲圖「母湯形狀」大歪樓

放颱風假在群組被tag！他反擊1句主管閉嘴了

放颱風假在群組被tag！他反擊1句主管閉嘴了

綠島「17級陣風」有多狂？全嚇傻：望平安

綠島「17級陣風」有多狂？全嚇傻：望平安

納陸警範圍但正常上班課　預報員曝原因

納陸警範圍但正常上班課　預報員曝原因

關鍵字：

收銀員服務業超市賣場Threads

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面