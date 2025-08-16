台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多服務業都是站著上班，包括超市、大賣場收銀人員。就有網友發文，表示自己無限期支持台灣所有大賣場應該讓收銀員坐著結帳，因為「他們的工作是收銀不是罰站」。貼文一出掀起熱議，許多人認為台灣不少行業不僅要求員工長時間站立，卻又開低薪，最後還在抱怨找不到人，直言這就是慣老闆文化。

有網友在Threads發文，無限期支持台灣所有大賣場讓收銀員坐著結帳，「他們的工作是收銀不是罰站。」就有苦主超有感，「有些奧客會覺得員工沒資格坐著，我連待一般門市都被大嬸酸過：『你們上班很蘇胡耶，可以坐著還有冷氣吹喔』」、「我前陣子從樓梯摔下來尾椎受傷，店裡缺人，店長讓我坐在收銀結帳，遇到好幾個客人態度超差的說『現在上班那麼好喔還可以坐著』、『阿你是站不起來嗎』。」

貼文引發議論，不少人也附和，「我以前打工連續站三四個小時，就要鐵腿了，真的不要虐待別人耶」、「剛從歐洲旅遊回來，奧地利維也納的超市收銀有椅子！」「我也覺得服務業都要有椅子和休息的時間，一整天都站著，太累了」、「我無法做要久站的工作，站久了其實腰跟膝蓋、腳踝、足底會超級痛。」

但也有網友表示，「原本我也這麼想，但尤其大賣場的商品大小形狀參差不齊，坐著其實太卡了（曾經做過收銀工作的我）」、「我自己也做過收銀，其實站著做事比較快，不過我也贊成可以提供椅子，這樣至少不忙的時候，或身體不舒服的時候能稍微坐一下。」