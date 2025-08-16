　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麵包50元就有！「最夯連鎖咖啡」變平價了　全場有感：2周吃4次

▲▼台中勤美星巴克店外在47天內發生3起墜樓死亡，店員無奈表示，還是要做生意啊。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在吃一頓早餐不便宜，一個餐點加上飲料就破百元。就有網友表示，最近都帶小孩去連鎖咖啡廳吃早餐，「因為……麵包50-70元一個，檸檬塔只要70元，跟蛋糕動輒200元的麵包店比起來平價多了。」話題引發熱論。

有網友在Threads分享，最近常帶孩子去星巴克吃早餐，才發現餐點竟意外實惠，「麵包50至70元，檸檬塔只要70元」，相比動輒200元起跳的精品麵包店，反而平價許多。這番感嘆意外引發熱烈討論，許多人直呼「星巴克默默變成平民咖啡廳了。」

就有網友表示，「星巴克珍食超划算，起司牛肉可頌+檸檬塔+法式岩漿巧克力+海鹽奶油捲+德腸起司軟法只要$287」、「可麗露只要45，外面麵包店都50以上……」、「超愛他們家的軟歐$70，覺得好平價，好多麵包店都快要破百」、「我這兩個禮拜已經吃了3、4次的烤雞三明治。」

還有人直呼，「因為工作關係，午餐只能在百貨公司或mall，星巴克的輕食加咖啡，其實跟美食街價錢差不多。」「小時候覺得星巴克好貴，現在星巴克相對其他咖啡廳麵包店覺得好平價。」不過，也有網友認為，某些品項還是偏貴，「輕（麵）食還是很貴吧！」

有網友則是大推其他連鎖店，「以前吃麥當勞是奢華，現在是平價選擇」、「如果跟外面的連鎖早餐店相比，我也覺得星巴克還比較便宜」、「以前也覺得50嵐的珍奶很貴，現在跟其他飲料店比起來，簡直是佛心」、「身為都自己開伙的人，最近真的有感，只要是連鎖企業真的都是佛心物價。」

08/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

星巴克早餐飲食平價Threads

