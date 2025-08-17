眼睜睜看大人失去意識！山難2死8歲童冷靜自救…他嘆：心疼又敬佩

▲南投縣「可樂可樂安山」昨天（16日）傳出山難2死，僅8歲男童倖存。（圖：取自消防署特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

圖文／鏡週刊

南投縣信義鄉「可樂可樂安山」16日發生一起山難，一名年僅8歲的男童在高山中冷靜報案，成功啟動空勤直升機救援，自己也因此倖存。不過男童的祖父陳姓男子（70歲）及同行的女山友（63歲）則因長時間受寒體力不支，抵達醫院前已無生命跡象，最終不治身亡。此事引發關注，一名登山文化嚮導指出，一個8歲的小朋友，眼睜睜看著大人失去意識，那種恐懼與孤單，換作大人可能都會崩潰，但他的冷靜與勇敢，讓人無比敬佩。

據悉，陳姓老翁與孫子及女山友於8日攀登丹大東郡橫斷（又稱：南三段），三人從花蓮瑞穗林道出發，計畫挑戰南三段縱走，原訂17日從信義鄉東埔下山。未料行程途中他們遭遇颱風「楊柳」來襲，被迫在可樂可樂安山臨時紮營避難。但豪雨與強風摧毀帳篷，導致祖父與女山體力消耗殆盡、失溫，陷入危急狀態。而八歲男童展現超齡的冷靜與勇氣，他立刻使用手機報案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投縣消防局接獲報案後，立即通報國家搜救中心，並申請空勤直升機協助。特搜隊及空勤總隊迅速出動，於下午抵達山區，成功將三人吊掛下山送醫。男童雖有失溫症狀，但生命徵象穩定；不過老翁及女山友到院前已無生命跡象，經搶救仍不治。

這起事件也讓登山安全再次受到重視，登山文化嚮導田逸軒在臉書上表示，對一個八歲的孩子來說，眼睜睜看著大人倒下、身處颱風後的高山環境，恐懼與孤單幾乎令人崩潰，「換作大人，可能都無法保持冷靜，這名孩子卻能沉著應對，令人既心疼又敬佩。」

田逸軒也表示，希望這名男童能早日康復，也呼籲所有山友記住：「山林很美，但也很殘酷，唯有充分準備、審時度勢，才能避免悲劇發生。」



更多鏡週刊報導

拼多多買橡皮艇偷渡台灣！中國男攜子闖桃園海灘 錢花光才自首：帶兒來謀職

有片／超派！拿香蕉「戳猴背」想餵猴 長髮女遊客慘遭飛踢踹下山骨折

24歲女星下體飄「死老鼠味」1個月 醫內診驚從子宮深處掏出條狀物