籲民眾發揮「直接民權」投同意罷免　吳崢批江啟臣配合霸道濫權

▲民進黨青年組織「夏日破浪」、民進黨發言人吳崢與罷團「一罷擊臣」到台中豐原第一市場街頭宣講。（圖／罷團「一罷擊臣」提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

第二波大罷免將在8月23日投票，民進黨青年組織「夏日破浪」、民進黨發言人吳崢與罷免國民黨立委江啟臣團體「一罷擊臣」今（17日）上午到台中豐原第一市場進行街頭宣講，為中八罷免案發聲。吳崢說，江啟臣出身自政治學界的學經歷，客觀來看是非常優秀的轉型政治人物，不可能不知道國民黨過去一年在立院破壞議事規則、協商慣例，但他卻配合霸道的權力濫用，呼籲民眾發揮直接民權方式，823出來投罷免同意票。

罷免提案領銜人廖芝晏表示，江啟臣擔任立委13年，卻讓豐原山城在這段期間裡，成為台中市八個選區中唯一「全區人口都在流失」的區域，產業發展停滯、人口老化嚴重，年輕人找不到願意留下的理由。

夏日破浪青年代表昱丞說，根據台中市政府民政局統計，豐原山城地區近年面臨雙重困境——人口外流與高齡化同步發生，年輕人口大量外移、地方逐漸凋零。13年來江啟臣未能推動有效的都市更新與產業轉型，也未提出具體建設藍圖。面對捷運議題，始終停留在紙上談兵，直到今年面臨罷免壓力才匆促喊出「可行性研究」，被批評為選舉操作。

吳崢指出，選前最後一個周末衝刺，無論是726或823，這場大罷免運動都是回歸人民直接民權最本質核心，就是要用人民權利來監督、制衡一位不適任的立委。中八鄉親對豐原在地發展有很多期待，但在過去13年，大家的期待落空了。

吳崢提到，江啟臣來自學界，出身自政治學界的學經歷，客觀來看是非常優秀的轉型政治人物，江啟臣不可能不知道過去一整年來，國民黨在立法院破壞議事規則，以及過去10幾年來兩黨之間可以協商的慣例，包含國會擴權法案直接被憲法庭宣判違憲，江啟臣不可能不知道這樣是傷害台灣的民主體制。

吳崢說，但江啟臣身為立法院副院長，竟然是配合這樣霸道的權力濫用，甚至當執政黨不斷提出許多國民黨刪除民生預算，可能對台灣人民生活，甚至豐原在地長者產生衝擊；若未來如國民黨宣稱，將中配入籍年限從6年改至4年，會衝擊到我國廣大健保資源，甚至中配一旦入籍，他在中國的年邁長者可以申請來台灣進行照顧，未來如果6改4成真，健保資源可能會受到更大衝擊。

吳崢指出，不論是維繫台灣整體民主，或是與人民息息相關的生活議題上，大家過去1年都用很多方式，不斷和江啟臣與他所領導的立法院示警，但這些聲音卻被長期無視。因此，今天要用直接民權的方式，用人民直接監督的聲音，在8月23日投下「同意罷免」，告訴江啟臣，「我們反對你的所作所為」，拜託大家站出來一起拉票衝刺，發出同意罷免的聲音。