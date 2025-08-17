美俄峰會細節外洩！房客撿走「川普機密文件」　贈普丁禮物曝光

▲川普16日在阿拉斯加與普舉行峰會，事前的飯店菜單、座位規畫等相關文件被曝光。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

儘管美國總統川普、俄羅斯總統普丁的會談已落幕，然而早在會談開始前，就傳出一樁尷尬的烏龍事件。美媒曝光一份長達8頁的內部文件，內容涉及川普準備送給普丁的禮物，以及兩人原定午餐的菜單，竟然在阿拉斯加州最大城市安克拉治的某間飯店的公共印表機中被發現。

根據美媒《紐約郵報》，這份文件被3名入住4星級「庫克船長飯店」（Hotel Captain Cook）的房客找到，消息經美國國家公共廣播電台（NPR）揭露後，迅速在網路上引發熱議。

報導指出，文件中包含的敏感程度有限，因為多數峰會行程原本就已被公開。不過，文件仍透露不少細節。例如，午餐菜單原本規劃提供白蘭地胡椒醬菲力牛排與香檳油醋沙拉，但這場餐敘最後被取消；另一份座位表則顯示，川普與普丁將坐在會議室式的長桌中央。

此外，還有兩頁文件列出美俄兩國官員的姓名、照片與擴大會議名單，甚至特別註明幕僚需將「普丁」唸作「POO-tihn」。同時，川普準備送出的禮物也曝光，是一座美國白頭鷹辦公桌雕像。文件中還附上3名籌備人員的聯絡電話。

白宮先前已公開大部分行程，不過許多最後都未成形。川普在峰會後放棄立即推動停火，反而返回華府，並樂觀表示仍有望促成全面和平協議。

至於後續，烏克蘭總統澤倫斯基預計18日造訪白宮，討論普丁提出的交換條件，包括讓烏克蘭交出頓內茨克州剩餘部分，換取由英、法兩國軍隊參與的國際維和部隊，以抵禦俄羅斯進一步攻勢。