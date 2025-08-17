　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美俄峰會落幕「暗藏6大重點」！　《紐時》：普丁賺到了

▲▼美國總統川普（Donald Trump）16日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）15日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日在阿拉斯加會晤，這是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美俄領袖首度面對面交談。根據《紐約時報》報導，儘管這場近3小時的閉門會議比預期提前結束，且沒有達成停火協議，但仍有6大必須關注的重點。此外，雖然看似沒有達成任何協議，但可以確定的是，普丁仍在此取得不小的「勝利」。

1. 未透露達成的協議

川普與普丁會晤近3小時後，並未宣布任何協議。雙方雖然都提到「在部分議題上取得進展」，但沒有公開具體細節。儘管普丁表示，雙方已經達成「為烏克蘭和平鋪路」的共識，但川普仍強調，「依舊存在分歧」。不僅如此，川普更直白地說，「沒有協議就是沒有協議。」

會後的聯合亮相中，兩人皆以模糊措辭形容成果，但未說明哪些議題取得共識，也沒有接受記者提問。川普僅強調，「多數問題已經談妥，僅剩少數仍需解決。」

2. 普丁在峰會前後都取得了勝利

普丁在峰會開始前就已經獲得外交突破。這是他10年來首度踏上美國土地，還受到戰機護送、紅毯迎接，並搭乘川普的防彈座車「野獸」，備受禮遇。

更重要的是，普丁最後幾乎沒有做出任何讓步，卻依舊保持與川普的友好關係。原本近幾個月川普對普丁頗為不滿，認為他是阻礙停火的最大障礙，但這次會面卻沒有流露出不耐，反而稱「一直以來都和普丁保持良好關係」。

3.川普對普丁表示尊重

在聯合亮相時，川普甚至讓普丁先發言。普丁藉此機會提出他對烏克蘭戰爭的解讀，並闡述俄羅斯出兵的「根本原因」。川普全程微笑未反駁，也未再提之前強硬要求的「立即停火」。

就在會議前幾天，川普還放話若俄羅斯不停火將有「嚴重後果」。但會後接受專訪時，他卻語氣轉軟表示，制裁在短期內並非必要。更在社群平台上明確透露，他已經不再堅持停火作為談判結果。

4.川普得到了發洩不滿的素材

川普也藉這場會面找到新的政治資源。他再次在全球媒體前，否認2016年大選的「通俄門」指控，並當場稱那是場騙局。

普丁更順勢替他背書，直言如果當年是川普執政，2022年的烏克蘭戰爭就不會爆發。

5. 川普願意訪問俄羅斯

此外，普丁還當場拋出邀請，建議下一次雙方會晤改在莫斯科舉行。川普聽到後笑說，「這挺有趣的，可能會被批評，但不排除成行。」美國總統上一次訪問俄羅斯已是2013年的歐巴馬，而川普本人上次踏上俄國，則是同年赴莫斯科主持環球小姐選美大賽。

6. 澤倫斯基目前被排除在外

相較之下，烏克蘭總統澤倫斯基仍被排除在這場峰會之外，他並未受邀參加，川普僅承諾會後會致電澤倫斯基與北約盟國，轉述會談內容。澤倫斯基預計下周訪問白宮，但不會與普丁同場。

面對遲遲無果的談判，澤倫斯基持續指控俄軍不斷進攻，顯示普丁根本沒有停火誠意。他在川普與普丁會晤前發布的影片中表示，「在談判當天，他們依舊在殺人，這已經說明了一切。」

 
北美要聞川普普丁俄烏戰爭美俄峰會

