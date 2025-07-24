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彭振聲出庭悲泣「家破人亡」　柯文哲認真看著卻沒機會開口關懷

▲▼ 彭振聲離開北院。（圖／記者徐文彬攝，下同）

▲涉犯京華城案的台北市前副市長彭振聲（中），今（24日）到台北地院表定作證但臨時改期。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃哲民／台北報導

於京華城案涉犯圖利罪嫌的台北市前副市長彭振聲，今（24日）上午於喪妻23天後首度到台北地院出庭、表定作證，卻因他情緒未平復、且聯繫過程有瑕疵，合議庭決定改期到今年（2025年）9月2日，律師團心疼彭要繼續背負作證壓力1個多月，但程序正確性很重要，尊重合議庭決定。

合議庭並准許彭振聲限制住居地點改為高雄市三民區住處，北上開庭日的前2天、後1天，暫時解除限制以便他住旅館。彭自稱70多歲、不會逃亡，每周要入院打點滴、昨天剛打1000cc，他含糊說若當初能准許限制住居2個地點，「可能就不會發生這件事...」。

▲▼台北地院審理京華城案，今（24日）排定涉案的台北市前副市長彭振聲作證，因程序瑕疵及喪妻之痛未平復而改期，彭振聲離開北院時神情漠然，在押的柯文哲、應曉薇與剛交保的李宗文等人均白跑一趟，民眾黨立委張啟楷庭外受訪批合議庭不給彭振聲作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（24日）被台北地院提訊出庭，認真看著彭振聲訴說喪妻之痛，沒機會表達言語關懷，後為同案在押被告應曉薇。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲於庭訊中，認真看著彭振聲聽他訴說喪妻之痛，沒機會表達言語關懷。今庭訊提前於上午10點多結束，民眾黨幹部與支持者向彭喊話打氣，彭等女兒趕來會合、一起搭車離開，對於周遭的熱情，表現得很漠然。

律師團認為，合議庭用電話而非發函聯繫開庭日期，程序確有不妥，彭振聲雖願今天作證，但也深怕自己講不清楚，律師團基於要求程序正確性，也不希望彭勉強作證，因此尊重合議庭決定改期，但很心疼彭未能趕快釋放作證壓力、還須忍受1個多月。

彭振聲去年（2024年）在京華城案偵辦期間被羈押禁見約4個月，他認罪並於起訴後獲准交保500萬元，同案被告柯文哲與律師團認為彭受檢方不正訊問而認罪，聲請勘驗彭去年9月3日、4日的2次認罪偵訊錄音錄影，合議庭訂於本月（7月）1日勘驗。

▲▼台北地院審理京華城案，今（24日）排定涉案的台北市前副市長彭振聲作證，因程序瑕疵及喪妻之痛未平復而改期，彭振聲離開北院時神情漠然，在押的柯文哲、應曉薇與剛交保的李宗文等人均白跑一趟，民眾黨立委張啟楷庭外受訪批合議庭不給彭振聲作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲彭振聲今（24日）表定作證臨時改期，離開台北地院時，對周遭打氣熱情顯得漠然。（圖／記者黃哲民攝）

但當天上午9點30分開庭前約20分鐘，彭振聲突接獲妻子在高雄墜樓驟逝噩耗、崩潰哭喊「我是被冤枉的！」、「檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡啊？」更嘶吼「我不要開庭了，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」等語。

合議庭查證屬實，緊急更改審理計畫，准彭振聲解除在台北的限制住居、趕回高雄處理妻子後事，包括本月15日舉辦妻子告別式，期間庭訊若涉及彭，均由律師代理，並讓彭挑日子出庭完成作證程序，彭選擇今天出庭。

不料彭振聲今庭訊除哭訴喪妻之痛、哽咽請求媒體別再攻擊他太太，希望別再有第二個被害人，更說律師轉達合議庭只給他3個出庭日期擇一，「我就選今天」。

▲▼ 台北地院審理京華城案傳喚柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲仍聲請勘驗彭振聲在偵查中的認罪錄影錄音，想證明檢方不正訊問。（圖／記者徐文彬攝）

審判長與受命法官吃驚，強調請助理聯繫律師轉達可出庭日期，沒要求一定要3選1，若時間不方便，可以另排、不勉強，可能電話聯繫傳達訊息的原意有出入，合議庭理解彭剛辦完妻子喪事，若仍需時間沉澱，可改期。

彭振聲說今天既然來了，願盡量作證。審判長與受命法官覺得有疑慮，一再確認彭的情緒能否負荷，並短暫休庭10分鐘，讓彭跟律師討論，但恢復開庭後，審判長直接諭知取消彭今作證程序。

審判長認為，傳達出庭日期與受命法官本意有出入，彭振聲今情緒明顯未平復，若勉強作證，對彭本人與同案其他被告的訴訟權益、事實認定，均有重大影響，就不太合適，加上彭作證很耗時，原本估計今會開庭到晚間9點多，因此另選充裕時間。

▲▼台北地院審理京華城案，今（24日）排定涉案的台北市前副市長彭振聲作證，因程序瑕疵及喪妻之痛未平復而改期，彭振聲離開北院時神情漠然，在押的柯文哲、應曉薇與剛交保的李宗文等人均白跑一趟，民眾黨立委張啟楷庭外受訪批合議庭不給彭振聲作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲剛交保的李文宗（前右）與律師開完庭一起離開台北地院，微笑回應民眾黨支持者對他的打氣。（圖／記者黃哲民攝）

彭振聲重申能作證，「我如果腦筋一片空白，也會告訴審判長」，但合議庭心意已決，考量彭說女兒訂於下月（8月）中旬回英國，合議庭敲定彭改期至9月2日作證、9月4日為備用庭期，並於8月28日先勘驗柯文哲聲請的彭偵訊錄音錄影。

此外，合議庭也准許彭振聲限制住居地點改為高雄市三民區住處，因彭在北市為出庭而租的地點到期不續租，北上開庭要住旅館未必同1家，暫時解禁以符合彭的需求，審判長諭知檢方對此可抗告。

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