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國內財稅耆老關貿前董許凌雲辭世享壽93　追思禮拜8/9日舉行

▲國內財稅耆老關貿前董許凌雲辭世享壽93

▲國內財稅耆老關貿前董許凌雲辭世享壽93。(照片提供／許毅芝教授)

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學生物科技系暨癌症中心主任許毅芝教授尊翁，國內財稅耆老、關貿網路公司前董事長許凌雲辭世，享壽93。消息傳出，財稅金融界均感不捨。追思禮拜將於8月9日上午十點，在台北市懷恩堂舉行。

許凌雲先生於1949年隨國民軍撤退來台。來台後，許凌雲苦學進入師範大學數學系，畢業後，先是任職於中山科學院，從事電腦相關工作，隨後進入財政部財稅資料中心服務，成為台灣財政資訊現代化的主要推手。

許凌雲先生也是中華民國政府第一批派遣出國深造的電腦高階人才，返國後，屢次擔負國家重要任務。曾任職財政部財稅資料中心期間，領導台灣稅務系統進入資訊化與網路化時代，倡導與落實稅務自動化計畫，有效整合全國財產與稅務資料、提升政府效率、增進稅收透明與公平。

曾擔任稅務自動化發展方案的小組總召集人之一，共同規劃推動稅務資訊整合與集中處理。由於他的專業與實質貢獻，曾被推舉為電腦公會理事長，並獲得行政院資訊人才獎。負責政府數位轉型成果包括：
（1）全國財產稅資料總歸戶系統：首創整合土地、房屋、車輛與投資資料，並推動網路查詢機制，進一步擴展到金融機構、法院及地方政府，提升查驗效率與精準度。
（2）稅務自動化（1976–1982）五年計畫：與財稅署署長張耀東並肩領導，規劃建立中央與各地方稅務系統互連，統整全國140套稅務系統，並導入集中處理與決策支持功能，大幅提升政府效率與節省成本。
（3）編訂14種處理手冊與11種操作規範，並建立大型主機與中小型終端網絡架構，節省人力約?4,000人年，提升稅收約新台幣780億元。
（4）全國無紙化報稅。 在1996 年，因政府考量到台灣產業在電子化進程上仍有進步空間，因此擬轉型營運，決定由政府與民間合組民營公司，許凌雲承擔此重要任務，擔任第一任董事長，於當年8月順利創辦由財政部及民間股東共同投資之「關貿網路股份有限公司」，繼續加強通關自動化服務，並積極開拓網路資源，研發尖端技術，擴展營業範圍，提供全方位加值網路服務。

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